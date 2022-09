Patricia Manterola se convierte en sexy sirena para proteger los peces junto a PETA Latino

La actriz y cantante mexicana Patricia Manterola es una de las personalidades imagen de PETA Latino. En la nueva campaña que busca fomentar la conservación de los peces y evitar consumirlos para proteger la fauna marina, la intérprete de se dejó ver como una sexy sirena cautiva desde la arena y atrapada en una red de pesca.

“Esta sirena tiene un mensaje para ti: la pesca daña a TODOS, incluidos los peces, delfines, tortugas y TODA la vida marina ¡Gracias a la megaestrella Patricia Manterola! por interpretar el papel de nuestra sirena y difundir el mensaje para salvar vidas y ser vegano!”, fue el mensaje que compartió PETA Latino para preservar nuestros peces.

Patricia Manterola en la nueva campaña para PETA Latino.

Después del lanzamiento de su más reciente tema musical “Para levantarme del suelo” junto a Raymix, Patty Manterola representó lo que sufre la fauna marina luciendo atrapada en una red de pesca. Junto a PETA Latino alienta todos los humanos a no comer nuestros animales que vienen de los océanos.

La propia mexicana expresó: “La gente ama a las sirenas, pero la realidad es que si las sirenas fueran reales, probablemente sufrirían los mismos problemas que enfrentan los peces, los delfines, los manatíes y todas las demás especies marinas debido a la industria pesquera”. PETA Latino se ha encargado de compartir al respecto unas cifras impresionantes.

“En la actualidad, los pescadores enganchan a los animales marinos en líneas de pesca que alcanzan hasta 50 millas, o los arrastran en redes inmensas en las que mueren aplastados o asfixiados”, al tiempo que explican que a muchos los abren y les quitan las vísceras aún estando vivos. También afirman que con la pesca, la fauna marina (sobre todo las especies más grande) han disminuido en un 90% y los delfines, ballenas y marsopas se han visto gravemente heridos y por lo general terminan muriendo. Se cree que esta cifra, según la organización conservacionista sin fines de lucro, pueda sobrepasar los 650,000 mil animales. View this post on Instagram A post shared by PETA Latino (@officialpetalatino)

Esto como consecuencia de la pesca comercial. Patricia Manterola señala directamente la actividad como la responsable de estas impactantes cifras. “No compres pescado, no vayas a pescar, no comas pescado. Sé compasivo con todos los animales. ¿Y por qué no? Hazte vegano”, agregó la ex integrante de Garibaldi.

PETA Latino dice que cada día son más los mexicanos que se han “convertido” al veganismo y sus campañas tienen mucho que ver. A través de sus mensajes educacionales han logrado crear conciencia del riesgo que esto representa para la vida de nuestros océanos y las especies que en ellos conviven. View this post on Instagram A post shared by PETA Latino (@officialpetalatino)

“Cada persona que come vegano salva a casi 200 animales anualmente del sufrimiento diario y muertes aterradoras, reduce su riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas y cáncer así como su huella de carbono”, sentencia PETA Latino.

Junto a Patty Manterola hay otros famosos apoyando la causa como: Penélope Cruz, Kate del Castillo, y Joaquin Phoenix, entre muchos más. Muchos de ellos hacen recordatorios constantes que los humanos somos parte de un ecosistema y como tal debemos respetar las demás vidas que lo integran. Así como reza PETA Latino: “Los animales no son nuestros para comerlos”. View this post on Instagram A post shared by Kate del Castillo (@katedelcastillo)

