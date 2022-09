Cazzu se acaricia con bikini de látex y repite cadenas

La argentina que le robó el corazón a Christian Nodal, Cazzu, sigue acalorando las redes sociales y esta vez repitiendo cadenas pero con un bikini de látex que poco dejó a la imaginación de sus fans. Tanga y top de triangulitos mínimos estuvieron a la orden del día de la Nena Trampa al tiempo que se acariciaba y bailaba muy seductoramente.

Muchos la compararon con Belinda en principio. Ya sabemos que la belleza de la ex de Christian Nodal es impresionante. Pero su nueva novia, la cantante de trap Cazzu no tiene absolutamente nada que envidiarle y menos aún cuando aparece en Instagram contoneando su figura y bailando con un bikini de látex que puso a botar la baba a muchos. View this post on Instagram A post shared by Cazzu Data (@cazzudataoficial)

Ya desde hace varios días viene dando de qué hablar. Sobre todo porque muchos aseguran que Cazzu se hizo algo en el rostro. Ciertamente cambió sus cejas y las afinó, además que parece haber decolorado la parte externa de las mismas. Pero la cosa no queda ahí, las nuevas joyas de sus dientes también estuvieron en el ojo público cuando, sin pena ni gloria, presumió los dos brillantes que se colocó en su dentadura. View this post on Instagram A post shared by ♡ 𝖓𝖊𝖓𝖆 ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu)

Hace pocos días la Nena Trampa estuvo el Festival Chaco Joven en Argentina. Ahí dio el todo por el todo interpretando sus grandes éxitos del género urbano y dando taco de ojo por doquier a sus fans. A pesar de tener un estilo muy gótico, no se puede negar que la argentina es actualmente una de las cantantes de trap más sexys de Latinoamérica. Esto sin mencionar su increíble talento. View this post on Instagram A post shared by FESTIVAL CHACO JOVEN🌸 (@chacojoven.ok)

En cuanto a su relación con Christian Nodal, él mismo dio a entender que ya podían estar viviendo juntos. Resulta que publicó una foto de su amada en su cuenta de Instagram y le dijo que no podía esperar a estar en casita con ella. Así que esto sería un indicativo que estos tórtolos ya están bajo el mismo techo y los fans de ambos lo agradecen. View this post on Instagram A post shared by Christian Nodal 🌵🇲🇽🎤 (@_.nodal._)

Por otro lado, a pesar que el cantante de regional mexicano se dejó ver en un estado aparente de embriaguez e iba escoltado por su equipo de trabajo saliendo de un lugar, Cazzu sigue enviándole corazoncitos y gestos de amor. Así que parece que este percance por parte del intérprete de “Ya Nos Somos Ni Seremos” no parece haber mermado la pasión de su amada. Por lo pronto, les dejamos el videoclip de “Nada” junto a Lyanno, Rauw Alejandro y Dalex, el cual alcanza hasta el momento de cierre de esta nota más de 400 millones de reproducciones en Youtube.

