Evaluna sorprendió con una foto de Camilo desde la ducha, ¡totalmente desnudo!

Evaluna Montaner ha vuelto a hacer de las suyas y dar de qué hablar con una de sus más recientes publicaciones en Instagram, donde mostró a su esposo Camilo como Dios lo trajo al mundo. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Fue desde su perfil oficial que la intérprete de temas como “Índigo” y “Por primera vez” dejó ver una serie de fotografías en las que no solo presumió su belleza, también regaló un taco de ojo a sus fans con una inesperada fotografía.

Y es que la última postal de su carrusel se trató de su esposo Camilo Echeverry desde la regadera mientras se duchaba, hecho que no tardó en desatar una ola de comentarios bajo la publicación.

“Me gusta tu esposo”, “Suertudo el Camilo”, “Amé”, “El mejor lado de Camilo”, “Son una pareja maravillosa” y “Gracias, de parte de la Tribu”, son algunos de los mensajes que se leen bajo la publicación.

No obstante, también hicieron acto de presencia varios usuarios en descontento con la acción de Evaluna, reprobando el hecho de haber “invadido” la privacidad de su pareja: “Eso no se hace”, “Uno monta una foto así y te cierran el Instagram por inmoral. NO ENTIENDO”, “Gracias por la ultima foto” y “No da risa”.

Aunque la publicación de la también directora desató opiniones divididas en redes, todo parece indicar que el cantautor no presentó problema alguno, pues él mismo se ha encargado de mostrarse con poca ropa desde su propia cuenta de Instagram.

“Yo soy así, así nací”, es la descripción con la que el intérprete de “Ropa Cara” acompañó un breve audiovisual donde dio respuesta a las críticas. Durante uno de los clips que componían el video, Camilo se dejó ver en bóxer mientras bailaba al ritmo de una canción.

