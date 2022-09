Gwyneth Paltrow posa desnuda, celebrando su cumpleaños número 50

Gwyneth Paltrow ha sorprendido a propios y extraños con su más reciente publicación de Instagram: una fotografía que la muestra desnuda y con su cuerpo maquillado en color dorado (a tono con lo rubio de su cabello). Lo hizo a manera de celebración por su cumpleaños número 50, demostrando que a esa edad cuenta con una figura espectacular.

Hace algunos días la actriz estadounidense obtuvo más de 130,000 likes en esa red social gracias a una imagen en blanco y negro en la que aparece saltando en su jardín y usando un microbikini; el mensaje con el que acompañó su post fue “reflexiones sobre un límite”. View this post on Instagram A post shared by Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

En los últimos años Gwyneth ha tenido mucho éxito con su marca Goop, que comercializa productos que promueven el estilo de vida. En su cuenta de Instagram compartió un video en el que aparece practicando yoga, una disciplina que la ha ayudado a mantenerse en forma: “Empecé a hacer yoga cuando tenía 25 años y transformó totalmente mi cuerpo y mi mente. Estoy agradecida por la base que he construido a lo largo de los años, pero es importante tener algo de gracia en torno al envejecimiento de tu cuerpo, para ser indulgente”. View this post on Instagram A post shared by Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

