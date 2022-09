Karol G muestra las “boobies” en Disney y se lleva su equipo con ella

La colombiana Karol G volvió a darle tremendo “taco de ojo” a sus fans esta vez no en tarima sino en los parques de Disney a donde se llevó su Team G es decir, su equipo de trabajo, con ella. Pero no crean que La Bichota lo hizo sencillita. Para nada, se fue en shorts cortos y mostrando las “boobies” con una camisa abierta a más no poder.

Ya los había llevado al final del Bichota Tour por Santorini, Dubai y África. También los puso a pasar en globo, donde por cierto al aterrizar Karol G se hizo pipí. Ahora le regaló a su equipo de trabajo el gustazo de trabajo el lujazo de irse a Disney Parks, recorrer los ismos y jugar con ellos. Por su puesto las montañas rusas estuvieron a la orden del día y del huracán Ian. Mismo que tocó tierra ya en Florida también y hasta les llovió. Aún así, la reggaetonera colombiana se abrió su camisa y mostró parte de sus “boobies” sin mencionar que se paseó por el lugar enseñando los piernones también. View this post on Instagram A post shared by KAROL G POSTS (@karolgpostss)

Karol G está en Florida porque tuvo una serie de presentaciones en Miami y Tampa respectivamente como parte de su $trip Love Tour. En Miami las sorpresas estuvieron a la orden del día. La Bichota por fin conoció a Mia Khalifa, ex actriz porno y estrella de su videoclip junto a Becky G “MAMIII“. Ambas lloraron, se abrazaron y dijeron lo mucho que se admiraban una a la otra. View this post on Instagram A post shared by KAROL G CLIPS (@karolgclips)

Otros que pasaron por tarima fueron Nicky Jam, quien no paró de halagarla tampoco ni en tarima, ni en el camerino y muchas fotos lo prueban. Incluso algunos fans más osados de La Bichota hasta llegaron a lanzar la idea al aire que harían una hermosa pareja. Sin embargo, los exponentes del género urbano sólo son buenos amigos y el propio intérprete de “El Amante” ha dicho que huye ante el compromiso. View this post on Instagram A post shared by KAROL G • QUEEN 👑💕👸🏼 (@karolg._queen)

Arcangel, también reggaetonero y amigo del ex de Karol G, Anuel AA, estuvo en tarima y fue uno de los momentos más emotivos de la noche. No se habían podido conocer o compartir antes ya que la cercanía vendría dada por el ahora esposo de Yailin La Más Viral y, para ese momento, la relación entre los cantantes no era la más idónea. La buena noticia es que eso es parte del pasado y ambos artistas dieron el todo por el todo en tarima. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site (@karolgsite)

Karol G seguirá su $tirp Love Tour con presentaciones en Orlando y el resto de los Estado Unidos para el año que viene volver con todo a algunas partes de Latinoamérica como Puerto Rico, donde dará un concierto multitudinario en el estadio Hiram Bithorn. Por supuesto y como siempre tendremos todo los pormenores de esta gira. Por ahora compartimos el último videoclip de La Bichota junto a Maldy “Gatúbela”.

Sigue leyendo:

Yailin La Más Viral estaría embarazada del ex de Karol G, Anuel AA

Karol G enseñó la mitad de sus senos y completó el look con unos ardientes cacheteros

Karol G llegó en hilo dental y transparencias conquistando el Madison Square Garden

Con tanga, látex y cadenas, Karol G cantó en medio de un corazón gigante en Chicago

Karol G llega en minifalda a la Ferrari en Italia y canta “El Makinón” con fans en la calle