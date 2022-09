Sin ropa interior, Carmen Villalobos presume su escultural figura en un vestido azul con cortes

La gran final del reality show “Top Chef VIP” resultó todo un éxito, pero la conductora Carmen Villalobos fue quien acaparó las miradas, sobre todo por el sexy atuendo que eligió para la ocasión, consistente en un vestido de color azul con cortes estratégicos, con el cual dejó ver que no llevaba ropa interior. Ella presumió su figura en un video compartido en su cuenta de Instagram que lleva hasta el momento más de 113,000 likes.

A lo largo de la temporada la bella actriz colombiana lució su escultural figura en diversos outfits como bodys, vestidos y coloridos conjuntos, los cuales encantaron a sus fans; también se hizo famosa por modelar en el foro como si se tratara de una pasarela.

Naturalmente, no podía faltar que Carmen compartiera una foto con el ganador en el reality show, que fue el actor Lambda García. Ella posó abrazándolo y complementó su post con el mensaje: “Mi adorado @lambgarcia FELICITACIONES 🥳! Más que merecido este premio! Fuiste leal a tu esencia siempre! Aplaudo tu carisma y autenticidad ❤️! Sabes que te quiero un montón 🤗🤗🤗🤗! Éxitos en todo lo que decidas hacer💜”. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

También te puede interesar:

-En sostén negro Carmen Villalobos acudió a ver el concierto de Karol G y bailó sensualmente

-Carmen Villalobos luce su figura en coloridos leggings deportivos después de hacer ejercicio