Adamari López se luce en traje de baño junto a sus amigas quienes le dieron un consejo

La presentadora de Telemundo, Adamari López, disfrutó de una noche dentro de la piscina en compañía de sus mejores amigas y luciendo un traje de baño con escote profundo. Además las mismas le dieron un consejo al momento del brindis.

“En las buenas, en las malas y en las te lo dije pende****”, fue el lema del brindis de las amigas de Adamari López pero como parte de sus llamativos Tik Tok que publica en su cuenta de Instagram. Muchas que cabe acotar han tomado algunos como indirectas a su ex Toni Costa. Sin embargo, a la presentadora de Hoy Día le vale y además ha dicho que hace dinero. Recordemos que la monetización de la puertorriqueña en redes sociales no es poca. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Esto sumado a que originalmente Adamari López es actriz y de las mejores. Justamente se hace famosa por esto. Así que es normal ver que la estrella Telemundo haciendo divertidos videos que algunos toman como indirectas, pero la verdad es que la mayoría goza y se ríe y la sección de comentarios de La Chaparrita de Telemundo así lo indica. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Hace pocos días, Adamari López viajó a Nueva York para el Puerto Rican Parade y ahí la nombraron Orgullo Boricua. Y es que así mismo se siente ella. Ahí se desató bailando al ritmo de la sala y la bomba. Por años que tenga la conductora en los Estados Unidos, cada litro de su sangre sigue siendo puertorriqueña de la mejor cepa. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Justo esos Tik Tok han sido un detonante de supuestos romances de la boricua. La hemos visto bailando con unos guapos galanes pero la verdad es que son parte de la broma que le encanta hacer a Adamari López. En muchas entrevistas ella ha dicho que está sanando cosas internas, que la terapia ha sido de gran ayuda y que quiere encontrar respuestas y estar muy con ella misma antes de entrar en una nueva relación.

Porque hay que decirlo, Adamari López entró a la década de sus 50 más hermosa que nunca. Ahora es una mujer fitness que no pone reparo en lucir su bella y cuerpazo. Por supuesto, los galanes no se han hecho esperar pero hasta ahora, la consentida de la televisión hispana sigue soltera y dedicada a la crianza de su bella hija, Alaïa Costa. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Sigue leyendo:

Adamari López usa escote hasta la cintura y le dice a Giselle Blondet: “Una relación es de dos”

Adamari López delatada por su escote. La conductora de Telemundo no llevaba sostén

Adamari López y la Chiquibaby usan delicadas transparencias en el bautizo de Capri Blu

Adamari López arranca suspiros con un traje de baño ajustado y de aberturas ‘peligrosas’

Adamari López luce su tonificado cuerpo en un bikini negro con cortes

Jorge Bernal llama rata a Salvador Zerboni de la Casa de los Famosos 2 delante de Adamari López