Así es la casa de Cristián de la Fuente, el galán que engañó a su esposa con una jovencita

El actor chileno Cristián de la Fuente, de 48 años y quien está en boca de todos por haberle sido infiel a su esposa con una jovencita, vive con cierta frecuencia en Santiago de Chile con su familia, sin embargo, cuando ocurrió su infidelidad se encontraba en Ciudad de México, donde está trabajando en un proyecto.

Su casa de Chile, por lo que él nos ha mostrado en diversos videos y fotografías, destaca por su tamaño y por su decoración.

El comedor, el cual nos presumió en un video que lo muestra bailando en familia el tema ‘El Apagón’ de Yuri y ubicado justo a un costado de su cocina, llama la atención por su pared de piedra, así como por sus muebles de madera.

Su sala, donde tiene una espectacular chimenea, está conformada por sofás de mimbre con asientos y respaldos de tono claro.

Durante la etapa más crítica de la pandemia, el galán de las telenovelas se las ingenió para improvisar un gimnasio en casa, pues no se podía dar el lujo de sacrificar su envidiable físico, con el que se adueña de los suspiros y de los piropos de sus fans.

Ahí montó, entre su batería de música y un librero, una bicicleta fija, en la que trabajó y fortaleció sus piernas. View this post on Instagram A post shared by Cristian de la Fuente (@iamdelafuente)

Además de tener un gym de interior, también cuenta con uno en exterior, ubicado justo a un costado de su piscina, de su zona spa y de su jacuzzi. View this post on Instagram A post shared by Cristian de la Fuente (@iamdelafuente)

Desde ahí tiene unas espectaculares vistas a un cuerpo de agua, lo que convierte su hogar en uno de los favoritos entre sus familiares y amigo. View this post on Instagram A post shared by Cristian de la Fuente (@iamdelafuente)

