Después de nadar, Rosalía se toma una sexy selfie

A través de sus historias de Instagram Rosalía publicó una selfie en la que se le ve después de nadar, usando un bikini negro y dispuesta a secar su cuerpo, con una toalla cubriendo su cabeza. Tras finalizar sus conciertos la cantante aún cuenta con energía para meterse a la piscina, lo cual la mantiene en forma.

Hace tan sólo unos días Rosalía compartió el complemento de esa publicación: una imagen -probablemente tomada minutos antes- en la que aparece en el mismo lugar, con su cuerpo mojado y usando el mismo bikini, que cuenta con transparencias; destaca el ya famoso tatuaje que lleva en uno de sus muslos.

El pasado 25 de septiembre Rosalía cumplió 30 años y lo celebró en grande en compañía de amigos. Ella compartió fotografías en las que aparece a punto de comer pastel y feliz en un restaurante; además se mostró muy sexy en la calle, con el vestido que usó el fin de semana para su presentación en el festival Global Citizen. Su próximo concierto dentro de la gira Motomami es hoy, en Chicago. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt) View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

