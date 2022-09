Dua Lipa se muestra desnuda y de espaldas, cubriendo su cuerpo sólo con espuma

Foto: Gareth Cattermole for DCP / Getty Images

Dua Lipa ha sorprendido a todos sus fans al compartir una foto que la muestra en la bañera, de espaldas y desnuda, cubriendo su cuerpo tan sólo con espuma y usando unos audífonos mientras contempla el panorama por un ventanal.

La atrevida imagen lleva ya más de 850,000 likes, pues forma parte de una colección de fotos que la cantante británica publicó en Instagram. Ella aparece descansando en la cama -usando un enterizo negro y chamarra blanca-, luciendo sus uñas y hasta modelando un outfit informal compuesto por holgados jeans, una camiseta y una gorra roja.

Dua Lipa también compartió fotos de su concierto en Monterrey, México, en el que lució sus sexys atuendos. Ella se encuentra ahora disfrutando de un merecido descanso, mientras se alista para la última fase de su gira mundial Future nostalgia, que comenzará el 2 de noviembre en Nueva Zelanda. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

