Gerardo Martino estalla y desnuda los problemas del fútbol mexicano 

La Selección Mexicana sufrió otro duro golpe en el camino al Mundial de Qatar 2022. El conjunto dirigido por Gerardo Martino no pudo sostener un 2-0 a favor que Colombia terminó por dar vuelta y llevarse la victoria. Esta derrota golpea mucho el proceso del “Tata”, pero antes de excusarse, el argentino tenía algunas críticas por manifestar.

En conferencia de presa, el ex entrenador del FC Barcelona criticó algunos aspectos del fútbol mexicano que, a su juicio, perjudican el desarrollo del balompié azteca. Los principales señalados fueron los dirigentes de la Liga MX.

“No evadiré la responsabilidad que me toca. No voy a hacer un análisis de lo que pienso, pero a lo mejor lo que digo es un punto de partida para que busquemos propuestas. Pero de todos lados, México tiene una particularidad, tiene inversión y dinero, ¿cómo hacemos para tener una selección mejor?”, se cuestionó el argentino.

La Liga MX no apoya a El Tri

Gerardo Martino intentó explicar algunos problemas que contribuyen a la irregularidad de la selección mexicana. En esto detalló la importancia de que la Liga MX y la Selección Mexicana vayan dirigidas hacia un bien común.

“Hace poco escuché a un directivo que la liga no tenía que jugar para la selección, sí, si nosotros tenemos el 60 por ciento de los jugadores para el Mundial. Conmigo hay un montón de dirigentes que saben que no impongo cosas, no se hace lo que yo quiero. Si me quieren decir con quién tengo que jugar, va a haber problemas“, explicó. 📬 Sugerencias a la FMF y a la LIga MX



⚽ Ascenso y Descenso

⚽ Menos equipos

⚽ Reducción de extranjeros

⚽ Torneo de Reservas

Mexicanos en el exterior

“¿Por qué los jugadores no se van afuera? No se van porque no los dejan porque son exorbitantes las cifras que piden por ellos, cómo hay un jugador que vale $10 millones de dólares y no tiene mercado europeo, ¿hay un mercado paralelo o qué pasa? Hay muchas cosas desde el presidente, es un tema de conversación desde hace tiempo, se busca mejoría del otro lado, no es el debate que necesita México para mejorar“, aseguró.

