Karol G juega con su boca desde su avión mientras huye del huracán Ian en Florida

La Bichota Karol G tuvo una serie de presentaciones en el estado de Florida. Comenzaron en Miami, siguieron a Orlando y Tampa. Desde donde partió en su avión privado con su equipo horas antes que el huracán Ian comenzara a hacer estragos. Por supuesto no dejó ver drama, mucho menos nervios pero sí abrió la boca y sacó la lengua para todos sus seguidores de Instagram.

Karol G con sus amigos paseando por los parques de Orlando. pic.twitter.com/aiA83E5U2X— Karol G Reports (@KarolGReports) September 27, 2022

Hace unas horas, Karol G le volvió a dar una sorpresa a su equipo de trabajo. Se los llevó a pasear a los parques Disney. Sabemos esto está en Orlando, muy cerca de donde el huracán Ian impactó causando fuertes estragos. De hecho, durante la estancia a La Bichota y a su Team G les llovió y tuvieron que comprar impermeables y hacer pausas para poder pasarlo bomba. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news) Deslizar a la derecha. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news) Deslizar a la derecha.

Pero ya conocemos la positividad de Karol G y ella menos que nadie generaría el caos. Además viaja en avión privado. Justo después de partir de la zona de peligro publicó varias fotos escuchando música y jugando con una de sus partes preferidas del cuerpo: su boca, dientes y lengua.

Las presentaciones de Florida fueron sin duda las más significativas que ha tenido hasta ahora el $strip Love Tour. En Miami invitó a tarima a Arcángel y a Nicky Jam y con ambos se intercambió palabras de cariño y de admiración mutua. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

También la visitaron en camerino muchas personas de la industria como la modelo de su videoclip de MAMIII, Mia Khalifa. También el influencer mexicano Papi Kuno, quien es un fan total de La Bichota. Por supuesto, su entrenadora Yarishna y su gemela no pudieron dejar de estar ausentes. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Durante sus presentaciones, Karol G hizo un concurso con algunos de sus fans. Debían subir a la tarima y perrear más bichotes que la propia Bichota mayor. Por supuesto fueron muchos quienes, acompañados por los bailarines de la exponente del género urbano, dieron el todo por el todo. El ganador de cada una de las presentaciones se llevó a casa $10 mil dólares. Tal como dice Karol G: el que va a sus conciertos regresa sin voz y siendo prácticamente otra persona. View this post on Instagram A post shared by KAROL G ꪜ (@karolgificial)

