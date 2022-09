A casi un mes del nacimiento, Mario Cimarro comparte las primeras fotos de su hija, Briana, en una tierna producción de fotos donde lo acompaña, por supuesto, la feliz madre, su pareja Bronislava Gregušová.

Como ha compartido cada paso de esta feliz etapa en su vida personal, el actor cubano de 51 años compartió el bello momento en sus redes sociales.

“En tu primer mes hablaremos de tu nombre.. Briana.. tiene facilidad de hacer amistades debido a su gran simpatía. Es inquieta, entusiasta, curiosa y observadora. Su fortaleza interior, la perseverancia para conseguir objetivos, la constancia, la voluntad y la seguridad en sí misma la definen como virtuosa, fuerte y noble. Tiene una imagen sofisticada, pero alegre. Y con una alegría infinita tu papá y mamá celebramos tu primer mes de cumpleaños! …Por cierto , no me hagas caso cuando te habló ininteligiblemente y en confusos sonidos casi siempre acompañado de una gran sonrisa , lo importante es que me doy cuenta rápido y te comienzo ha hablar normalmente!”, escribió Cimarro acompañando dos fotos con su hija en brazos.

Mario Cimarro compartió a fines de marzo que esperaba su primer bebé con su pareja, la modelo eslovaca, muy a su estilo, poéticamente: “El día que tu nombre se está vistiendo de azul y de plata, el alma se encuentra a si misma y de mares se inundan sus playas. Brando o Briana ,que brille tu día y tu nombre ..que brille entre las estrellas!“.

Actor y modelos se tomaron diversas y bellas fotos de todo el proceso del embarazo, como nunca antes hicieron público el paso a paso. ¿Por qué decimos como nunca? Porque es sabido que Cimarro ha sido muy privado toda la vida, en especial cuando se trata de amor.

Pero la paternidad lo superó y lo convirtió en un espejo de lo que pasaba por su corazón. “Briana tú también harás los días brillar….y el corazón del tiempo sin medida, medirse a si mismo en tu luz 31 Agosto 2022 . Gracias infinitas a los doctores y y enfermeras que nos acompañaron en el nacimiento y a ustedes que nos mandaron su cariño y buenos deseos desde la distancia!”, compartió justo el día que la bebé llegó al mundo. View this post on Instagram A post shared by Mario Cimarro (@mariocimarro)

Y finalmente este miércoles nos la presentó en una producción de fotos los tres en familia. El actor, la modelo y la bebé viven en California, en una casa cerca de la playa y así transitan sus días como siempre lo soñaron. View this post on Instagram A post shared by Mario Cimarro (@mariocimarro)

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Nace hija de Mario Cimarro. El galán de Pasión de Gavilanes debuta como padre a los 51 años

•Video: Así es por dentro la espectacular y campirana casa de Mario Cimarro en Colombia

•Mario Cimarro denuncia ‘bullying’ y veto de Telemundo