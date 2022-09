Rosalía posa con body abierto casi hasta la entrepierna junto a Wisin y Yandel

Cuando ya su Motomami World Tour está apunto de terminar, la española Rosalía anuncia un nuevo tema junto a los grandes del reggaetón, Wisin y Yandel. La novia de Rauw Alejandro se dejó ver con un bodysuit abierto casi hasta la entrepierna con el afamado dúo y dijeron: “Besos Moja2”.

Así es el nombre que llevará el nuevo éxito de la Motomami, Rosalía. Por supuesto, si se hace acompañar de Wisin y Yandel, los grandes y pioneros del género urbano después de Daddy Yankee, era de esperarse que la intérprete de Saoko lo hiciera luciendo su espectacular figura con una abertura en su body de arriba a abajo.

Hace poco la cantante Rosalía celebró su cumpleaños número 30. Ahí causó impacto por unas botas gigantes y largas que usó al usar un deportivo de lujo y llegar a un lugar donde estaban sus amigos más cercanos, familiares y por supuesto el amor de su vida, Rauw Alejandro.

Por cierto, este está nominado con Shakira a los próximos Latin Grammy 2022 a celebrarse en Las Vegas el próximo 17 de noviembre. En esa misma categoría compite Rosalía. De hecho, ella es la artista femenina con más nominación en la misma gala. Un total de 9 recibió la cantante de “Con Altura“. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

También se sabe que anda componiendo y produciendo mientras el Motomami World Tour se lo permite. De hecho, le hizo un tema a Yailin La Más Viral, esposa del cantante de trap y amigo de Rauw Alejandro, Anuel AA. Aunque todo indica que no es una colaboración.

También se puede llegar a esperar una colaboración con Shakira. Aunque el que hizo la misma fue el novio de la española, Rosalía dejó claro el amor que le tiene a la colombiana al dedicarle unas palabras durante un concierto. Y la cantante de “Waka Waka” le respondió. Así que si esto sucede, no sería de extrañar.

Hace pocos días, Rosalía estuvo celebrando el Mes Nacional de la Herencia Hispana en Nueva York y cantó en el Central Park. Ahí sus fans presentes le cantaron el cumpleaños feliz y ella estuvo impresionante en un concierto acústico y muy sentido. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosaliaofcial)

Inmediatamente después estuvo celebrando dos días en la cena que mostramos arriba y en una tienda de arcade y maquinitas, donde sin duda alguna se divirtió a lo grande con Rauw. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

