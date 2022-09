Alicia Machado posa en topless, recostada boca abajo en el piso

Alicia Machado quiso complacer a todos sus seguidores en Instagram, y les dio las buenas noches publicando una foto en la que aparece en topless, recostada sobre el piso. Ella complementó la imagen con un mensaje reflexivo: “Cuando tus viejos conceptos comienzan a estorbar en tu camino al éxito, es Justo allí 👉 Donde Dios te manda la prueba exacta para que evoluciones y te expandas a otra nueva libertad 🗽 Si no se siente intensamente, ¿de qué nos sirve la vida?”

La bella actriz venezolana se ha mostrado feliz con su nuevo corte de cabello que le hicieron para su personaje en la serie “Juego de mentiras”, próxima a estrenarse en Telemundo. Ella está muy entusiasmada al interpretar a una senadora, y en una foto lució su escultural figura junto a un cartel de utiliería: “Es una magia 🧙‍♂️ indescriptible, lo que pasa por tu mente cuando puedes interpretar lo que quizás 🤔 nunca serías! Cuento con tu voto 🗳🤣🤣🤣”.

Alicia no deja de ir al gimnasio cada semana, y en un video se dejó ver usando leggings estampados mientras realizaba una rutina para ejercitar piernas, glúteos y brazos, bajo la supervisión de su entrenador Orlando Monterrosa. En el clip se escucha el tema “Unstoppable” de Sia como fondo musical. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

