Bad Bunny es el Artista del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2022

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido en el género urbano y en el mundo entero como Bad Bunny se consagró como el gran ganador de la noche en los Premios Billboard a la Música Latina 2022. Mismos que se transmitieron por Telemundo desde la ciudad de Miami muy a pesar del huracán Ian. De una manera muy respetuosa y entendiendo la sensibilidad de los afectados, se culminó una semana entera que Billboard dedicó a la música latina de la mano de Leila Cobo.

Sin duda un trabajo muy arduo fue el que hizo Billboard. Conversatorios, ponencias, entrevistas, performances y un cierre fenomenal los Premios Billboard a la Música Latina 2022 que dejaron como gran ganador de la noche al Conejo Malo, Bad Bunny en 9 categorías entre las cuales destacan: Artista del Año y Gira del Año. ¿Sorpresa? Para nada. Sus últimas presentaciones y la euforia que ha causado con El Último Tour del Mundo ha sido la prueba fehaciente de que sí se conviritó su sueño en una realidad: “Ser el artista más importante del mundo”. View this post on Instagram A post shared by BAD BUNNY | FANPAGE (@badbunnyofficiials)

Por ocasiones parece que ni él mismo se lo cree. Increíbles números de reproducciones musicales, una gira sin precedentes, conciertos donde el aforo llega hasta la calle y hasta un restaurante. Esto sin mencionar que una universidad en San Diego, California impartirá una cátedra sobre Bad Bunny. Estas fueron todas las categoría que ganó el intérprete de “Titi Me Preguntó”. View this post on Instagram A post shared by BAD BUNNY | FANPAGE (@badbunnyofficiials)

Artista del Año, Gira del Año, “Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino, “Top Latin Album” del Año -Un Verano Sin Ti, “Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino, Canción Tropical del Año – “Volví”,

Artista “Latin Rhythm” del Año, solista, Solo, Álbum “Latin Rhythm” del Año – Un Verano Sin Ti

y Compositor del Año. Sin duda, un claro ejemplo que Bad Bunny abarca todo.

En cuanto a los otros ganadores y la gala en sí, los Premios Billboard de la Música Latina

se distinguió como punto de encuentro para las estrellas de la música, donde sus nuevas canciones se

dieron a conocer, sus colaboraciones sorprendieron y sus grandes tributos emocionaron. La

premiación más prestigiosa de la música latina brilló por Telemundo con la participación de más de 30

artistas y celebridades, y la celebración de los mayores ganadores de la noche que fueron Bad

Bunny, Farruko, Karol G, Aventura, Eslabon Armado, Grupo Firme y Rauw Alejandro. El artista

colombiano Camilo cerró la gran noche con la canción oficial de Telemundo para la Copa Mundial, una

adaptación exclusiva de “Aeropuerto”, de su más reciente álbum De Adentro Pa’ Afuera

Conducido por las figuras internacionales Jaime Camil y Kate del Castillo, el espectáculo abrió con el

contagioso ritmo y energía de Ozuna, quien con su estreno televisivo de “La copa” empezó la fiesta.

Luego siguieron el grupo Calibre 50, que interpretó su himno para los mexicanos trabajadores y

luchadores con “El mexicano es ca….”; mientras que Los Ángeles Azules y Carlos Vives combinaron

el sabor mexicano y colombiano con “Cumbia del corazón”, invitando a todos a bailar.

Con gran sentimiento y melancolía llegó la artista argentina Tini, quien presentó su clásica balada

“Carne y hueso”; mientras que el colombiano Manuel Turizo interpretó su gran éxito de verano “La

bachata”. Más adelante, Los mexicanos de Grupo Firme interpretaron su exitoso tema “Ya supérame”. View this post on Instagram A post shared by billboard (@billboard)

Luego se unieron al colombiano Camilo para presentar su primera colaboración “Alaska”. Farruko

trajo el ritmo urbano con el nuevo remix de “Nazareno” que incluyó una participación especial de

Ankhal, y además presentó un adelanto de su próximo sencillo “Viaje”. Luego los artistas colombianos

de Piso 21 y Manuel Turizo se unieron para interpretar su nueva colaboración “Los cachos”.

Sin duda algunos de los momentos más memorables de la distinguida premiación llegaron con los

premios especiales. Chayanne recibió el Premio Billboard Icono y deleitó al público con el estreno

mundial de su nueva canción “Como tú y yo”; Christina Aguilera fue distinguida con el Premio

Billboard Espíritu de la Esperanza y cantó su respuesta al clásico “El rey” de José Alfredo Jiménez,

con “La reina”. El astro español Raphael fue galardonado con el Premio Billboard Trayectoria Artística

y en su tributo fue acompañado por Pablo López y CNCO en un popurrí de sus más grandes éxitos,

incluyendo “Mi gran noche”, “Estar enamorado”, “Como yo te amo”, “Que sabe nadie”, y “Escándalo”.

Además, el galardonado artista sorprendió a todos con el estreno mundial de su nuevo tema “De tanta

gente”. View this post on Instagram A post shared by Telemundo (@telemundo)



En uno de los segmentos más emotivos, el cantante urbano Nicky Jam recibió el Premio Billboard

Salón de la Fama de las manos de su padre, Don José Rivera, e interpretó el estreno televisivo de su

éxito “Sin novia”, al tiempo que José Feliciano, fue galardonado con el primer Premio Billboard

Leyenda. El excepcional intérprete celebra además 60 años de carrera artística, la cual será relatada a

través del documental titulado “José Feliciano – Behind This Guitar”, que estrenó el día de hoy a través

de Peacock en los EE.UU. View this post on Instagram A post shared by billboard (@billboard)

La estrella global Maluma sorprendió a sus fans, eligiendo el escenario del codiciado evento para

realizar el estreno mundial de su nuevo tema “Junio”. La música regional mexicana regresó al

escenario con el grupo Eslabon Armado para interpretar el tema “Hasta la muerte” de su nuevo

disco Nostalgia; y Elvis Crespo llegó con su ritmo tropical para poner a bailar a todos con un tributo a

su tema “Suavemente”, que incluyó su versión en merengue de “Neverita” de Bad Bunny.

Los principales ganadores de los premios realizados en Watsco Center de Miami, Florida, fueron Bad

Bunny con nueve premios, incluyendo Artista del Año y Gira del Año. Su álbum Un verano sin ti, se

llevó los premios de “Top Latin Album” del Año y Álbum “Latin Rhythm” del Año, mientras su canción

“Volví” ganó la Canción Tropical del Año. Farruko arrasó con su canción “Pepas” que logró cuatro

premios incluyendo “Hot Latin Song” Canción del Año; Canción “Latin Rhythm” del Año; Canción del

Año, Ventas; y Canción del Año, Streaming. Karol G se destacó entre las artistas femeninas con tres

premios, incluidos “Hot Latin Song” Colaboración Vocal del Año por “Mamiii”, “Hot Latin Songs” Artista

del Año, Femenina y “Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina. View this post on Instagram A post shared by Becky G Mundo (@beckygmundo)

