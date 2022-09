Chiquis Rivera modela muy sexy luciendo su figura en la calle, usando jeans y top blanco

Chiquis Rivera ha vuelto a sacar su faceta de modelo, ahora con un video y espectaculares fotos -tomadas por su novio Emilio Sánchez– que publicó en su cuenta de Instagram. Ella aparece con un atuendo muy casual compuesto por botas deportivas, jeans y un ajustado top blanco; poco después salió a la calle en la noche y hasta escribió junto a su post el mensaje: “Es que Miami tiene otro feeling pues ….. 😛”.

Desde hace ya varias semanas la cantante ha dejado ver una notable pérdida de peso y un rostro más afilado, lo cual se refleja en otras imágenes que la muestran usando un enterizo negro, botas y un saco verde neón; mientras modelaba se entusiasmó tanto que hasta comenzó a bailar. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis) View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Tras la intensa promoción de su álbum Abeja reina Chiquis Rivera ahora está lista para presentar su nuevo sencillo. Se trata de un dueto con Raymix titulado “55”, que estará disponible a partir del viernes 30. En esa red social ella compartió un avance del videoclip del tema. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

