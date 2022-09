Elvis Crespo llegó luciendo como Anuel AA a los Premios Billboard de la Música Latin 2022

El cantante puertorriqueño Elvis Crespo siempre ha dado mucho de qué hablar. Primero por su increíble y particular voz y segundo porque sus atuendos siempre han dado de qué hablar. Al punto que hasta el propio Bad Bunny imitó sus movimientos y su vestuarios en su reciente videoclip de “Neverita“. Pero el hecho es que Crespo llegó a los Premios Billboard de la Música Latina 2022 que se transmiten por Telemundo luciendo un look muy parecido a los que sua Anuel AA.

El ex de La Bichota Karol G siempre usa muchas cadenas y pantalones cargo anchos. Mismos que usó Elvis Crespo para asistir a la ceremonia de premiación los Latin Billboard 2022. Esto después de una intensa semana de conversaciones en torno a la semana de la música de Billboard en Miami. Además su jacket era tipo torerita y de smoking frac. Total que una combinación muy rara que guste o no, puso a la gente a hablar. View this post on Instagram A post shared by Telemundo (@telemundo) View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

¿Y cómo no van a hacerlo? Si Elvis Crespo es uno de los pioneros en poner al mundo entero a hablar de la música latina. Recordemos que su éxito que sigue más vivo que nunca “Suavemente”. Mismo que salió en la película “Dance With Me” y que se popupaliró en spanglish. ¿Por qué decimos que está más vivo que nunca? Resulta que Elvis Crespo fue seleccionado por Amazon Music como Game Changers. Es decir, latinos que cambiaron la industria musical. View this post on Instagram A post shared by Amazon Music Latin (@amazonmusiclatin)

Desde hace muchos años, Elvis Crespo lo viene diciendo: “La música latina está de moda”. De hecho fue uno de los primeros en probar la electrónica con el merengue y la respuesta fue explosiva y muy clara. “Suavemente” es el segundo tema más reproducido en los 100 Hot Latin de Billboard por debajo de Juan Luis Guerra con “El Costo de La Vida”. View this post on Instagram A post shared by Elvis Crespo (@elviscrespolive)

No hay duda que Elvis Crespo es uno de los más duros en la música latina y uno de los más admirados por las nuevas generaciones también. Hasta el sol de hoy, su sola presencia en un red carpet hacen que sean muchos los que se rindan a sus pies y también son muchos los jóvenes que se amontonan para agarrarle la mano y conocerlo. Así que forma parte de las personas que marcaron un antes y un después en la música.

Sigue leyendo:

Anthony Hopkins causa sensación en TikTok al bailar a ritmo de Elvis Crespo

Elvis Crespo: “¡El que venga con este reto lo demando! Es en serio”

Valiente: Elvis Crespo habla de sus antiguas adicciones en ‘Despierta América’

Elvis Crespo le pone merengue a la reunión de Kate con “El Chapo” (audio)