Ninel Conde: Conoce a los famosos que han ocupado el corazón del ‘bombón asesino’

Este 29 de septiembre cumple años la actriz y cantante Ninel Conde, quien por más de dos décadas ha participado en melodramas de renombre, como “Rebelde” y “Fuego en la Sangre”, donde su tema ‘bombón asesino’ ganó reconocimiento entre el público.

Su talento y belleza le han valido no solo para mantener una carrera relevante ante el ojo público, también para conquistar a uno que otro famoso que se ha rendido a sus encantos.

Tal fue el caso del actores, empresarios y uno que otro cantante. Por esta razón, te compartimos un recuento de aquellos galanes que lograron ganarse el corazón de Ninel Conde, aunque no siempre terminó de la manera en la que esperaba, ¿tú ya los conocías a todos?

Ari Telch

El actor Ari Telch se robó el corazón de la famosa durante las grabaciones de la telenovela “Mirada de mujer”. Allí mismo iniciaron una relación que permaneció al descubierto ante los ojos del público y la prensa.

Con apenas 19 años, Ninel Conde aceptó la propuesta de matrimonio del histrión y tiempo después dieron la bienvenida a la hija que tienen en común. No obstante, su felicidad llegó a su fin y la cantante decidió solicitar el divorcio por presunta violencia doméstica.

José Manuel Figueroa

El hijo de Joan Sebastian, José Manuel Figueroa, fue otro de los grandes amores del ‘bombón asesino’. Y es que hasta el título de la “pareja del año” obtuvieron en el 2003.

Tan solo 3 años después de iniciar su tórrido romance, Ninel Conde y José Manuel Figueroa se dijeron “adiós” en medio de varios escándalos y hasta rumores de infidelidad por parte del cantante. Eso sí, aún queda recuerdo de su noviazgo gracias al tema que grabaron juntos: “Callados”.

Juan Zepeda

La intérprete de “Callados” y “Todo conmigo” abrió su corazón a Juan Zepeda, un empresario que la llevó hasta el altar el mismo año que iniciaron una relación (2006). Ninel Conde y Juan Zepeda. pic.twitter.com/mEtKc8vj9V— Miss News (@MissNews5) September 28, 2022

Todo fue miel sobre hojuelas durante su matrimonio de 7 años, pero el escándalo los alcanzó y el divorcio fue inevitable. Todo terminó con una demanda emitida por Ninel Conde por el delito de fraude; lo acusó de robarle alrededor de 140 mil dólares.

Giovanni Medina

Conde se convirtió madre en segunda ocasión junto al empresario Giovanni Medina, con quien mantuvo una relación desde el año 2013 al 2020. Su separación incluyó pleitos legales para pelear la custodia de su hijo Emmanuel y, su ex pareja, quien es 20 años menor que ella, obtuvo la patria potestad del menor.

Larry Ramos

El último hombre que ocupó el corazón del bombón asesino es nada más y nada menos que Larry Ramos, quien apareció en su vida en medio de la batalla legal que mantenía con Medina.

Tan pronto como se conocieron, Ninel y Larry hicieron planes de casarse y aunque hubo muchos dimes y diretes, lo lograron. Eso sí, las preocupaciones de la famosa no hicieron más que aumentar cuando, una vez más, su pareja le causó problemas legales por fraudes millonarios. View this post on Instagram A post shared by Infiltradas (@infiltradas_mx)

A pesar de haberse declarado inocente, Ramos fue puesto en arresto domiciliario y días más tarde escapó, lo que lo convirtió en prófugo de la justicia hasta el día de hoy.

