“Cristiano Ronaldo sufre de depresión”: el diagnóstico del psicólogo de CR7 en medio de las críticas que caen sobre el portugués 

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas de toda la historia. La leyenda del Real Madrid vive un presente muy dispar a lo que tenía acostumbrado a los espectadores del fútbol mundial. Con solo un gol en la temporada, caídas con la selección de Portugal y dificultades personales, CR7 busca ayuda profesional.

En las últimas horas se conoció que el psicólogo Jordan Peterson fue contactado por Cristiano Ronaldo para que charlaran sobre las dificultades por las que atraviesa el veterano atacante de 37 años de edad. El diagnóstico de Peterson fue muy claro: depresión.

“Fui a su casa y hablamos dos horas. Me mostró todo su equipo para mantenerse en óptimas condiciones. Charlamos sobre sus empresas, lo que quería en el futuro y algunos obstáculos que está enfrentando. Cristiano Ronaldo sufre depresión y busca terapia”, sentenció Peterson. Jordan Peterson explains why Cristiano Ronaldo called him over to meet him.



He’s depressed, people need to take it easy on him, he’s human just like the rest of us. pic.twitter.com/5kGR5bfnoO— ‏ً (@erlingtxt) September 28, 2022

Los obstáculos en la vida de Cristiano Ronaldo

En primera instancia, a mediados del mes de abril, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se preparaban para conocer a sus gemelos. Pero complicaciones en el parto impidieron que uno de los niños sobreviviera en la intervención. Esta noticia devastó al ex futbolista del Real Madrid y así lo manifestó en sus redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Por otra parte, CR7 tenía claras intenciones de marcharse del Manchester United, un club en el que no podría jugar su amada UEFA Champions League. Luego de una larga novela, Cristiano Ronaldo se quedó en el equipo, pero bajo un rol secundario. Hasta los momentos, el portugués solo lleva un gol en la temporada y su falta de actividad también le ha afectado con su selección nacional. En medio de las derrotas, las críticas de todo un país señalan a el legendario ex jugador del Real Madrid. ¡GRAN DECEPCIÓN! Tras la eliminación de Portugal 🇵🇹 de la Nations League 🏆 a manos de España 🇪🇸, Cristiano Ronaldo 🐛 no pudo ocultar su frustración 😲 por no conseguir el objetivo de clasificar al Final Four. Con esto solo le queda la Copa del Mundo 🇶🇦, donde buscará revancha. pic.twitter.com/x0aj53NRu1— GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 27, 2022

La hermana de Cristiano Ronaldo se pronunció a las críticas sobre CR7

“Él tiene a su familia y a quienes le quieren a su lado. Siempre estarán a su lado, pase lo que pase. Pero los tiempos que corren no me sorprenden en absoluto. Los portugueses escupen en el plato que comen, siempre ha sido así. Por eso cuando alguien aparece de las cenizas y cambia la mentalidad, molesta… Contigo siempre, mi rey. Cálmate“, escribió Katia a través de sus redes sociales. Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, foi às redes sociais defender o astro português.



– É preciso dar a mão a quem sempre deu a sua por Portugal. Mas os portugueses são doentes, mesquinhos, sem coração, estúpidos e ingratos.



📸Reprodução pic.twitter.com/kR1HZciymw— Goleada Euro (@goleada_euro) September 29, 2022

