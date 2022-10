Ex Miss Universo Andrea Meza deslumbra con espectacular look rubio para los Premios Billboard 2022

Andrea Meza, ex Miss Universo mexicana, deslumbró con su belleza durante la entrega número 29 de los Premios Billboard de la Música Latina de Telemundo, en donde sorprendió con un espectacular look que la colocó como una de las más bellas de la noche.

El pasado jueves 29 de septiembre se llevó a cabo el evento que reconoce a los álbumes, canciones e intérpretes más populares de la música latina, en la que Bad Bunny volvió a coronarse como el indiscutible rey al recibir nueve galardones, entre ellos artista el año. Fue durante la celebración realizada en el Watsco Center en Miami, Florida, donde nuevamente una mexicana arrasó gracias a su notable personalidad y belleza única.

Se trata de la ex Miss Universo Andrea Meza, quien desde que pisó la alfombra roja se convirtió en una de las más elogiadas gracias a un radical cambio de look con el que se presentó. Y es que, en esta ocasión tan especial, la mexicana lució una melena larga en tono rubio platinado con el que definitivamente deslumbró.

Andrea Meza en la alfombra roja de Premios Billboard de la Música Latina (Telemundo)/Miami, 29 de septiembre 2022. Foto: Mezcalent

Y no es para menos, pues a través de sus redes sociales la misma presentadora reconoció que se sintió “como princesa de Disney por una noche“, lo cual fue confirmado por los asistentes y ante las pantallas de televisión.

Para esta ocasión tan especial, la originaria de Chihuahua, México, se olvidó por un momento de su cabellera castaña para dar paso a una melena más larga de lo que acostumbra y con el toque especial, un tono rubio que la hizo lucir más bella que nunca; aunque cabe destacar que todo se trató de una peluca realmente logró impactar a miles.

En su perfil oficial de Instagram, la ex reina de belleza compartió imágenes del momento en que se prepara y da los últimos retoques en su rostro, aunque todavía guardando la gran sorpresa que tenía preparada.

“Latin Billboards 2022“, escribió Meza al pie de la publicación que ya advertía que sería una de sus presentaciones más destacadas.

Pero otro complemento que también llamó la atención fue el espectacular maxi vestido con falda en paneles que llevó, creación de la firma mexicana Iann Dey que fue elaborado en tul tableado color amarillo neón que definitivamente se convirtió en uno de los diseños más elegantes y vistosos. View this post on Instagram A post shared by Iann Dey (@iann_dey)

Durante su paso por la alfombra roja, Andrea Meza también posó junto a su novio Ryan Antonio, quien una vez más se mostró orgulloso de la relación que mantiene con la mexicana y que en cada oportunidad que tienen gritan a los cuatro vientos. View this post on Instagram A post shared by Andrea Meza (@andreamezamx)

