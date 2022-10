Björk habla del sexismo en su contra; “siempre me ofendió que me vieran como elfa loca”

Björk ha hablado sobre el sexismo que a menudo se dirige contra ella y Kate Bush, así como sobre cómo el reciente éxito de ‘Running Up That Hill’ de esta última.

El ícono islandés estaba hablando con el medio NME para la historia de portada de Big Read de la semana cuando describió su entusiasmo por las actitudes “radicales” y la evolución de la Generación Z hacia asuntos como el medio ambiente y la igualdad de género.

“Ni siquiera puede comenzar a describir” su felicidad por el éxito de Bush de 1985 ‘Running Up That Hill’ dominando las listas nuevamente después de aparecer en la temporada más reciente de Stranger Things, Björk recordó cómo fueron los críticos masculinos de la estrella de ‘Hounds Of Love’.

Al explicar cómo los críticos a lo largo de los años 80 y 90 a menudo estaban preocupados por los “chicos del rock” que cantaban sobre “pechos, cerveza y abuso de heroína”, sintió que “escribir desde el punto de vista de una mujer se consideraba una forma de arte menor”.

“Siempre me ofendió bastante la frecuencia con la que se escribía sobre Kate Bush como si estuviera loca o como si fuera una bruja loca, o si yo fuera una elfa loca”, dijo Björk. “Somos productores. He escrito todas mis partituras durante 20 años, ya sabes. No estoy presumiendo, solo lo digo porque la gente todavía quiere que sea un elfo ingenuo. Si fuéramos chicos, nos tomarían más en serio”.

“Finalmente, los miembros de la Generación Z pueden imaginar la producción de una mujer o el mundo de una mujer y no parece una locura o una cosa que tengan que ridiculizar o tener miedo”.

