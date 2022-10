Horóscopo chino de hoy 1 de octubre: las predicciones para cada signo

Le damos la bienvenida al mes de octubre de la mano del cerdo de fuego. Todo lo que hagamos hoy se nos regresará multiplicado, así que es mejor prestar atención para que solo llevemos actividades positivas.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Ten presente que, para la astrología china, el año solo inicia el 4 de febrero. Por lo tanto, quienes nacieron antes de ese día, se considera que lo hicieron en el año anterior y su animal regente será el de ese año. Por ejemplo, si naciste el 16 de enero de 1992, tu signo zodiacal no es el mono, sino la cabra.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Con la ayuda del cerdo, quienes nacieron en los años de la rata tendrán muchas posibilidades de obtener un dinero inesperado. Las finanzas no están pasando por su mejor momento y conseguir algo adicional vendrá muy bien. Pero eso sí, úsenlo adecuadamente, no compren nada que no necesiten y, por el contrario, prefieran ponerse al día con los pagos que tengan pendientes.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Es recomendable que los bueyes aprovechen la energía de hoy para ponerse al día con sus tareas inconclusas. Han estado aplazando sus obligaciones y esto lo único que les genera es más ansiedad y los bloquea para concentrarse adecuadamente. Si no empiezan a evacuar sus pendientes las dos próximas semanas podrían tener inconvenientes serios con sus superiores. El cerdo también les aconseja que cumplan sus promesas.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Escuchen las señales que hoy les manda su cuerpo. Las ocupaciones de todos los días los ha llevado a distraerse e ignorar algunos malestares. No permitan que los síntomas avancen, eviten cualquier automedicación que disfrace cualquier enfermedad, háganse los autoexámenes y, sobre todo, no aplacen más su visita al médico. Este año ha sido una completa montaña rusa y esta energía podría desencadenarles enfermedades de mucho cuidado.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Lo mejor que puede hacer este día el conejo es pasar tiempo con su familia y amigos. La semana estuvo llena de altibajos y, además, cargada de obligaciones, lo cual llevó a las liebres a dedicarle poco tiempo a sus seres queridos. Así que hoy, planeen alguna actividad que les agrade a todos y disfruten el día. Se lo merecen.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El dragón deberá elegir entre sus obligaciones y actividades actuales y lo que realmente quiere hacer. La falta de pasión en su trabajo actual lo convierte cada vez más en una persona solitaria y de mal humor, lo que, lógicamente está afectando sus relaciones más cercanas. El cerdo los invita a que, con sinceridad, analicen su situación actual y decidan si continúan así, con las consecuencias que esto pueda generarles, o salen de su zona de confort y se lanzan por sus sueños. Es necesaria la acción.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

El cerdo es el antagonista de la serpiente, así que hoy no se verá muy favorecida por la energía del día. Eviten llevar a cabo actividades importantes y, dado que la estrella de los robos y pérdidas los acompaña, vigilen muy bien sus pertenencias y documentos. También es recomendable evitar los viajes y los pagos de altas sumas de dinero. Para equilibrar la energía, procuren ayudar a otras personas, esa buena energía se les regresará multiplicada.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Un excelente día para que quienes nacieron en los años del caballo realicen una inversión o inicien un ahorro. El cerdo les ayudará a que su dinero se multiplique con mayor facilidad. Eso sí, antes de invertir asesórense adecuadamente y prefieran algo seguro. Si están pensando en conseguir un animal de compañía, el día también los favorece para que los acompañe por muchos años.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

El día traerá romances a las cabras. En plural, porque varias personas están interesadas en las ovejas a nivel sentimental. Si bien, para quienes están solteros puede sonar bastante halagador, ilusionar varios corazones a la vez podría traerles muchos dolores de cabeza e incluso mal de amores. Los romances que se inicien hoy serán pasajeros.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Es recomendable que los monos aprovechen el día para “ponerse manos a la obra”. Su agenda está llena de proyectos sin iniciar para “cuando tengan tiempo” y lo que no se dan cuenta es que el tiempo sigue corriendo casi de manera implacable. Así que hoy, retomen sus planes, analícenlos de manera objetiva y empiecen a materializar aquellos que sean viables. Uno de ellos podría generarles importantes ingresos económicos.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Los gallos que tienen pareja estable deberían aprovechar el día para recompensarle su paciencia. El mes propio no ha sido el más tranquilo y su pareja ha llevado la peor parte: falta de tiempo, malhumor, reclamos sin fundamento… Es momento de limar asperezas y agradecerles por su compañía y paciencia. En la noche podrían recibir una excelente noticia o incluso, un regalo.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

La obligaciones y responsabilidades se multiplican para el perro. Y no solo en su lugar de trabajo, en su hogar tendrá que enfrentar desperfectos, discusiones y hasta alguna leve enfermedad de uno de los miembros de su familia. Es importante que mantengan una actitud positiva y resuelvan una sola cosa a la vez. Atiendan lo más urgente y pídanles ayuda a las mujeres de su círculo más cercano.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

La energía de hoy no puede ser mejor para los regentes del día. Las oportunidades para mejorar su estatus laboral llegarán desde temprano. Algunas implicarán viajes y mudanzas, no duden en aceptarlas, ya que ese cambio es justo lo que están necesitando los chanchos para lograr sus metas. Eso sí, aún no le comenten a nadie sobre estas propuestas hasta tanto no estén materializadas.