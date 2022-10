Bad Bunny puso a perrear a Cardi B en Los Ángeles y ella lo comparó al Super Bowl

Bad Bunny sigue causando estragos con El Último Tour del Mundo 2022 (World’s Hottest Tour) el cual está a nada de terminar. Una de sus paradas más importantes fue el SoFi Stadium en Los Ángeles. El puertorriqueño y máximo exponente del género urbano llamó al escenario la cantante de hip hop, Cardi B. Misma que quedó tan impactada por el impresionante concierto de el intérprete de “Titi Me Preguntó“, que lo comparó con el Super Bowl.

📸| Bad Bunny x Cardi B anoche en Los Ángeles. pic.twitter.com/6IxNZUJoyV— Bunny’s Network (@badbunnynetwork) October 2, 2022

Cardi B siendo invitada sorpresa en el show de esta noche de Bad Bunny.pic.twitter.com/wHt0GuCROr— Bad Bunny Dinámicas (@BadBunnyDynamic) October 2, 2022

La rapera Cardi B, quien a su vez es esposa del también ícono Offset, cantó su éxito Bodak Yellow y por supuesto que junto a Bad Bunny cantaron la canción que grabaron en su momento junto a J Balvin “I Like It”. Una vez más Bad Bunny hace que un artista anglo se rinda a los pies de su perreo y reggaetón. Misma que no podía creer el éxito y euforia que causa el boricua: “Estuve en este estadio para el Super Bowl no hace mucho tiempo… Hay más gente aquí hoy en el concierto de Bad Bunny que en el Super Bowl“, escribió la cantante de hip hop en Twitter. Después posaron juntos para la foto en el camerino y terminaron festejando a lo grande. Cardi B and Bad Bunny 's I Like It full performance. pic.twitter.com/KAebFqJGAz— Team Cardi B (@TeamBardigang) October 2, 2022 📸| Otra foto de Bad Bunny junto a Cardi B. pic.twitter.com/oUakIkF1hn— Bunny’s Network (@badbunnynetwork) October 2, 2022 📹| Bad Bunny junto a Cardi B luego de su concierto en Los Angeles. pic.twitter.com/WZX8eeM8jG— Bunny’s Network (@badbunnynetwork) October 2, 2022

Pero esta no fue la única sorpresa que le dio el Conejo Malo de la música urbana a sus fans en Los Ángeles. También invitó a alguien por la cual ha dejado claro su admiración, la pionera del reggaetón Ivy Queen. Misma que estuvo presente en varias de las actividades de la semana de la música y los Premios Billboard a La Música Latina en Miami, donde justamente Bad Bunny se alzó con 9 galardones de la noche que incluye Artista del Año y Gira del Año 2002 también. View this post on Instagram A post shared by IvyQueenDiva (@ivyqueendiva) View this post on Instagram A post shared by Premios Billboard (@latinbillboards)

El World’s Hottest Tour ha recaudado hasta el momento más de $91 millones de dólares y se posiciona como la más millonaria del año. Coldplay, por poner un ejemplo de buenas recaudaciones de taquillas, ha hecho hasta el momento $40 millones. Es decir, Bad Bunny es uno de los artistas más rentables de la industria y va seguido por su amiga y colega del reggaetón Karol G, quien con su $strip Love Tour tiene los tickets acaparados también. View this post on Instagram A post shared by Latina Approved ™ (@latinaapproved)

Sigue leyendo:

Karol G cubre sus senos sólo con su cabello rojo en incendia el Instagram

Karol G mostró las “boobies” en restaurante de Bad Bunny mientras desataban rumores de romance

Bad Bunny se convierte en objeto de estudio de la Universidad Estatal de San Diego

Bad Bunny se besa con bailarín y hace historia en los MTV VMA’s 2022

Bad Bunny se viste de novia para Harper’s Bazaar: “Traté de fingir algo que no soy”

Cardi B revela que lava su cabello con agua para hervir cebollas

Nicki Minaj se abre de piernas y reacciona a críticas por aumento de peso: “…Estoy gorda”

Cardi B se desnuda y tapa lo esencial con partes metálicas junto al ex de Kim Kardashian, Kanye West

La rival de Cardi B, Nicki Minaj, acepta que su trasero no es natural