Ben Affleck habría abandonado la mansión de Jennifer Lopez en Los Ángeles

Todo indica que los querían ver a Jennifer Lopez y Ben Affleck mal pudieran estarla pasando muy bien en este momento. Una fuente muy cercana a la pareja habló con Radar Online y dijo que están en una crisis matrimonial muy grande. Asegura que el actor de Hollywood: “¡Está harto” y que ella está: “Aterrada”. Pero qué sucede y por qué habría el actor de Batman abandonado la mansión que compartían en Los Ángeles.

Desde que volvieron después de casi 20 años todo era una luna de miel. Sin embargo, cuando Ben Affleck y Jennifer Lopez regresaron de la verdadera luna de miel junto a sus hijos y volvieron a las dinámicas de trabajo, todo parece ser complejo entre ellos. Se dice que él prometió dejar de fumar y parece que la rutina del matrimonio lo ha puesto no solo a discutir más sino también a fumar más cigarrillos. Ella no lo soporta porque como sabemos es fanática del fitness. Él prometió dejarlo y lo demás es historia ya conocida por muchos, así que ¡crisis hay! View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

La misma fuente dice que Jennifer Lopez es muy controladora y que querría hasta dirigir que viste o no Ben Affleck. Para un actor que vive en jeans y camiseta, sin duda esto puede representar un estrés. También recordemos que ella trabaja sin descanso y esas distancias pudiesen estar haciendo lo suyo. Poco tiempo ha quedado para el esparcimiento entre ellos y más aún con cinco hijos en edad escolar. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Hace menos de un mes la pareja se casó en una lujosa ceremonia en una mansión en Georgia. Semanas antes lo habían hecho en compañía de algunos de sus hijos en una capilla de Las Vegas. Por supuesto la boda que quería La Diva del Bronx tenía que incluir los tres días de celebraciones que vivió luego. Habrá que esperar si alguno de los dos confirma o niega esta información de una gran crisis matrimonial. View this post on Instagram A post shared by 𝑩𝒆𝒏 𝑨𝒇𝒇𝒍𝒆𝒄𝒌 𝑼𝒑𝒅𝒂𝒕𝒆𝒔 (@benaffleckoficiall) View this post on Instagram A post shared by 𝑩𝒆𝒏 𝑨𝒇𝒇𝒍𝒆𝒄𝒌 𝑼𝒑𝒅𝒂𝒕𝒆𝒔 (@benaffleckoficiall)

