Carmen Villalobos da la bienvenida a octubre posando en minibikini estampado

El verano ha quedado atrás, pero eso no le impide a Carmen Villalobos lucir al máximo su escultural figura en Instagram. La colombiana ha deleitado a sus millones de seguidores con una colección de fotos que la muestran en Puerto Rico, usando un minibikini estampado y posando en un camastro; el mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Holaaaaaaaa octubre 🤗💋😈❤️‍🔥!”

Carmen fue una de las conductoras en la pasada entrega de Premios Billboard a lo mejor de la música latina, y acudió al evento luciendo sus curvas con un ajustado vestido lleno de brillos. En un descanso aprovechó para modelarlo y, al término del evento, bailó una bachata con Manuel Turizo: “Bueno Asi 😍😱😍 Mi Gente Yo tambien Soy Muy Fan y Orgullosa de todo el talento Colombiano !”

Hace algunos días terminó la temporada de “Top Chef VIP”, el reality show que era conducido por Carmen. Para la final ella lució muy sexy, usando un vestido con aberturas estratégicas que dejó ver que no llevaba ropa interior. El video de Instagram en el que aparece con la sexy prenda obtuvo más de 183,000 likes; hasta el momento ella no ha dado a conocer su próximo proyecto, pero de seguro ya tiene preparada otra sorpresa. View this post on Instagram A post shared by Top Chef Vip (@top_chef_vip_fan)

