Cómo usar tu tarjeta de crédito de recompensas para combatir la inflación

En medio de un aumento sin precedentes en los precios de todos los productos y servicios, los estadounidenses que son titulares de tarjetas de crédito pueden aprovechar las que ofrecen recompensas para ganar dinero en efectivo o descuentos, y así ayudar un poco a su bolsillo.

No obstante, si esas tarjetas no se usan correctamente, las recompensas no valdrán la pena y probablemente se termine pagando de más o aumentando tus deudas.

Según un informe reciente del Centro de Datos Microeconómicos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, los saldos de las tarjetas de crédito ya han aumentado un 26% desde el primer trimestre.

Estas son algunas de las tarjetas de recompensas mejor calificadas según LendingTree.

Chase Freedom Flex

Esta tarjeta de crédito, que no tiene un año gratuito y tiene una tasa de porcentaje anual (APR) del 0% durante los primeros 15 meses, fue clasificada como la mejor tarjeta de recompensas para 2022 en general.

Los titulares de tarjetas ganarán $200 dólares después de gastar $500 dólares en los primeros tres meses de abrir la cuenta. También obtendrán un 5% de reembolso en efectivo por hasta $1,500 dólares en compras combinadas en categorías de bonificación que pueden activar cada trimestre.

Sin embargo, después de 15 meses, los consumidores se verán afectados con una APR alta que oscila entre el 17.24% y el 25.99%, según LendingTree.

Blue Cash de American Express

La tarjeta Blue Cash de American Express fue clasificada como la mejor tarjeta de crédito de recompensas para las compras diarias, en parte porque “tiene una de las tasas de recompensas más altas en compras de supermercados de EE.UU. que cualquier otra tarjeta de crédito en el mercado”, según LendingTree.

Después de gastar $3,000 dólares en los primeros seis meses tras la apertura, los consumidores obtendrán un crédito de $350 dólares en el estado de cuenta.

Los titulares de tarjetas obtendrán un reembolso del 6% en efectivo en las tiendas de comestibles por hasta $6,000 dólares por año. También pueden obtener un 3% de reembolso en efectivo en estaciones de servicio y transporte como taxis/viajes compartidos, trenes y autobuses, y un 1% en otras compras, según LendingTree.

La tarjeta tiene una TAE del 0% el primer año. Después de eso, los consumidores pueden verse afectados con una APR alta que oscila entre el 16.24% y el 27.24%.

Capital One SavorOne

La tarjeta de crédito de recompensas Capital One SavorOne fue votada como la mejor para recompensas en cenas y entretenimiento.

Los consumidores pueden obtener un 8% de reembolso en efectivo en compras de Capital One Entertainment y boletos en Vivid Seats, así como un 3% de reembolso en efectivo en restaurantes, entretenimiento, servicios de transmisión populares y tiendas de comestibles (excluyendo supermercados como Walmart y Target).

Los titulares de tarjetas también pueden obtener un bono en efectivo de $200 dólares después de gastar $500 dólares dentro de los primeros tres meses posteriores a la apertura de la tarjeta.

Hay una TAE del 0% durante los primeros 15 meses, pero después los consumidores se enfrentarán a una TAE entre el 16.49% y el 26.49%.

