En ajustado body nude Chiquis Rivera hace un sexy baile junto a su hermana Jacqie

En las últimas semanas Chiquis Rivera se ha dejado ver muy feliz en compañía de su familia, y ahora impresionó a sus fans con un video de TikTok que publicó su hermana Jacqie. Ambas aparecen realizando una sencilla pero sexy coreografía, con el tema “Cuff it” de Beyoncé Knowles como fondo musical.

Con motivo de la Semana de la Música Latina Chiquis acudió junto con sus hermanos a un panel organizado por Billboard, pero más tarde todos se divirtieron bailando salsa. Ella lo compartió en un video de Instagram, que complementó con el mensaje: “Del panel … a bailar en la lluvia! JUNTOS. 🤍 Los amo chicos!!!!!!!!! Tengo tanta suerte de tenerlos como hermanos/niños. Amo ver lo humanos que son, bellos, inteligentes, divertidos, de buen corazón y trabajadores”.

En su carrera como cantante Chiquis Rivera no descansa, y acaba de estrenar su nuevo sencillo “55”, un dueto con Raymix que la tiene muy entusiasmada y cuyo videoclip lleva más de 95,000 vistas en YouTube. “La canción está para mover el cuerpo y el alma! 🔥💪🏻🐝” View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

