Horóscopo chino de hoy 2 de octubre: las predicciones para cada signo

Cuando lees el horóscopo chino es muy probable que, más que adivinaciones, encuentres consejos y recomendaciones sobre lo que es mejor y lo que no es mejor hacer durante el día. Esto se debe a que, para la astrología china, los cálculos basados en los doce animales del zodiaco chino, están enfocados al equilibrio de la energía de cada uno de nosotros.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

El día de nacimiento también debe tenerse en cuenta cuando buscas tu animal regente, ya que, para la astrología china el año solo inicia el 4 de febrero y por esta razón, quienes hayan nacido antes de ese día se considera que lo hicieron en el año anterior.

Este domingo 2 de octubre tiene como regente a la rata de tierra. Su energía al combinarse con las estrellas del día puede ocasionar discusiones, especialmente con personas del sexo opuesto, y también algunos percances o accidentes menores.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La regente del día podrá aprovechar su energía propia para descansar y reponer energías. Pasen tiempo en contacto con la naturaleza y, sobre todo, compartan con su familia, es hora de limar algunas asperezas que surgieron después de discusiones e iniciar la semana descargados de rencores y desavenencias.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Después de los esfuerzos que tuvieron que hacer para terminar la semana al día, los bueyes se merecen darse un gusto. Salgan a cenar, cómprense algo bonito o incluso planeen unas vacaciones. Eso sí, háganlo según su capacidad financiera, pues gastar más allá de su presupuesto les puede generar algunos inconvenientes e incluso, discusiones con su pareja.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

No es un día para que los regidos por el tigre hagan planes. Todo puede salir de otra forma y esto podría decepcionarlos. Así que aprovechen el momento, vivan el aquí y el ahora y no se deshagan en expectativas. El día puede traer maravillosas sorpresas, siempre y cuando suelten y no intenten controlar la situación.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

La rata le sugiere a quienes nacieron en los años del conejo que sean muy cuidadosos con sus palabras y actos. Cualquier injusticia que cometan hoy, debido a una ligereza o por tener una mente cerrada se les regresará multiplicada y además podrían ganarse un enemigo de cuidado. Este día es mejor escuchar que hablar.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El día puede traerle discusiones de pareja a los regidos por el dragón. Diferentes criterios, especialmente en lo que tiene que ver con el funcionamiento del hogar o la crianza de los hijos podría generarles conflictos. No se dejen llevar por la soberbia y, por el contrario, asuman una posición conciliadora. Todos saldrán ganando.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Continúan los desperfectos en la casa de las serpientes. Aprovechen el domingo para efectuar mantenimientos encaminados a evitar daños mas graves y costosos. Por otro lado, la rata también les sugiere que hagan “oídos sordos” a las personas cercanas que están intentando sabotearles sus proyectos.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

La rata es la antagonista del caballo. Con este choque de energías es muy probable que se incrementen las posibilidades de sufrir algún percance, especialmente a la hora de practicar deportes o manipular fuego. Sean cuidadosos y no se distraigan al momento de realizar sus actividades durante el día.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La rata le sugiere a quienes nacieron en los años de la cabra que eviten los excesos, especialmente en las bebidas y alimentos. Su salud podría verse comprometida y obligarlo a visitar los servicios médicos de urgencia. Otro importante consejo que les da la rata es que eviten juzgar a los demás, pues no saben las verdaderas razones que mueve a alguien a actuar.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

La rata les dice a los monos que dediquen el domingo al romance. Planeen alguna actividad con su pareja que les permita salir de la rutina y recuperar la magia que han ido perdiendo. Los monos que están en busca de pareja también tendrán muchas posibilidades de conocer una persona especial en algún lugar de los que frecuentan con regularidad.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Las inversiones estarán favorecidas durante el día. Los gallos pueden adelantar cualquier actividad que les permita aumentar sus ingresos. Si son actuaciones en el extranjero la buena fortuna no tardará en llegar. Igualmente, si les hacen alguna propuesta laboral o comercial, acéptenla sin titubear.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

La confianza en ustedes mismos es el consejo que les da la rata a quienes nacieron en los años del perro. Los regidos por este noble animal pueden lograr todo lo que se proponen, pero la inseguridad no les permite avanzar y tomar decisiones. Así que hoy, mírense al espejo y convénzase de que tienen todo para triunfar.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Este día podrían presentársele a los regidos por el cerdo problemas legales. Y no solo relacionados con documentos, sino, además, derivados de palabras, publicaciones en redes sociales o percances al momento de conducir. No serán graves, pero en la medida de lo posible sean cuidadosos en todo lo que hacen y así mantener alejada la estrella de los conflictos.