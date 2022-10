Karol G cubre sus senos sólo con su cabello rojo en incendia el Instagram

La cantante colombiana Karol G anda más “Gatúbela” que nunca. Sin miedo a nada, se quedó topless y tapó sus senos sólo con su cabello rojo. Además dejó claro que estaba vistiendo solamente medias de red. El Instagram se reventó en halagos para la cantante, quien se presentó ayer con su $trip Love Tour en Hidalgo,Texas junto a Eduin Caz y Grupo Firme.

Sin miedo a nada, La Bichota Karol G anda dando pequeños regalitos a sus fans y mostrando sus atributos cada puede si no es a través de Telegram con mensajes de voz, es a través de Instagram con incendiarias fotos. Como la última que subió donde sus senos quedaron apenas cubiertos con su nueva y larga melena roja. View this post on Instagram A post shared by BiChOtA🌙 (@karolgt._)

La Bichota dio el todo por el todo a su paso por Texas y aún no ha terminado. Eduin Caz y Grupo Firme hicieron acto de presencia en tarima y pusieron a todos los fans del género urbano a bailar regional mexicano. Estos artistas se admiran mutuamente y ya habían coincidido previamente. Además Eduin acaba de estrenarse con una canción en reggaetón junto a Kimberly Loaiza y Ovi, productor de Karol G.

La ex de Anuel AA apenas va por la mitad de su $trip Love Tour y no ha parado de tener sorpresas. En Colombia tuvo a Andrés Cepeda y a Grupo Niche. En Miami a Ozuna, Arcángel y a Nicky Jam. Todo esto entre el Bichota Tour y la gira actual. View this post on Instagram A post shared by 𝘼𝙢𝙤𝙧 𝙥𝙤𝙧 𝙆𝙖𝙧𝙤𝙡 𝙂. 💙 (@amorporkarolg)

Pero aunque no para de trabajar, Karol G también toma tiempo para ella y su equipo de trabajo. Recientemente se los llevó a los parques de Disney y ahí una vez más dejó abierta su camisa y mostró parte de sus senos. Es de la que piensa que mientras Bichota y libre, mejor. Y justamente ese ha sido el éxito de la reggaetonera. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site (@karolgsite) View this post on Instagram A post shared by Karol G Site (@karolgsite)

Karol G ha logrado marcar un antes y un después en la sensualidad de la mujer latina. La intérprete de El Makinón cree que una mujer debe ponerse bien “Bichota” por ella misma y no por nadie más. Además las anima a trabajar por sus sueños y a tener un amor propio tan grande, que sea difícil que cualquiera pueda romperles el corazón. Todo un perfecto ejemplo de mujer hispana.

