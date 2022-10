Karol G perreó con Eduin Caz y Grupo Firme en Hidalgo, Texas y causaron euforia colectiva

Por fin Edun Caz y Grupo Firme lo hicieron: estar juntos en tarima cantando con Karol G durante la parada de su $trip Love tour en Hidalgo en Texas. La Bichota estaba dando su concierto normal cuando de pronto presenta la sorpresa de la noche y salieron los invitados en género urbano y en regional mexicano también. Sin duda el lugar se vino abajo en aplausos, gritos y euforia.

Karol G salió con un pantalón de agujeros por el cual se le veía su retaguardia. Eduin Caz estaba que no lo podía ni creer. Los fans, mucho menos. En el mismo escenario dos estilos distintos se encontraron: el reggaetón y la música banda y sonaron como si fuesen uno. De hecho así lo dejaron claro. Karol G Eduin Caz y Grupo firme son de los artistas latinos más importantes de la industria musical en este momento. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Hace apenas unos días Grupo Firme se alzó con múltiples galardones en los Latin Billboard a la Música Latina celebrados en Miami. Karol G también pero no pudo estar para recibirlos, pues esa noche cantaba en Houston como parte de su $strip Love Tour. Sin embargo agradeció en plena tarima cuando su amiga Becky G le dio la noticia que el tema de ambas “MAMIII“ fue uno de los triunfadores de la noche. View this post on Instagram A post shared by FANS BADBUNNY NATTINATASHA KAROLG RAUW ROSALÍA (@badbunny_karolg_nattinat_rauw)

Eduin Caz ha estado en otras ocasiones con Karol G. De hecho todos los integrantes de Grupo Firme. recordemos que ambos representaron por todo lo grande a Latinoamérica en el pasado festival de Coachella 2022 celebrado en Chino Hills, California. Ahí compartieron con La Bichota y se fotografiaron. View this post on Instagram A post shared by Daisy Anahy (@anahydpg)

Becky G parece ser la responsable de que se hayan juntado estos dos grandes. Pero además de la admiración, Eduin Caz y su esposa Daisy Anahy son fans de la colombiana. Ya habían a uno de sus conciertos del Bichota Tour y Eduin hasta ha bailado y cantado desatado con peluca azul y todo como la intérprete de Provenza. Sin duda, este par puso a los residentes de Texas a pasar un rato super agradable. View this post on Instagram A post shared by KAROL G CLIPS (@karolgclips)

