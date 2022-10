Ninel Conde presume abdomen de acero a sus 46 años con minibikini rojo desde las playas de Mykonos

Ninel Conde sigue derrochando belleza y sensualidad desde las playas de Mikonos, en donde volvió a posar frente al mar con un diminuto bikini que expuso al máximo su torneada silueta y que confirmó posee cuerpo espectacular.

Con el fin de celebrar a lo grande su cumpleaños número 46, “El bombón Asesino” se tomó unos merecidos días de descanso por Europa, desde donde ha compartido una serie de reveladoras imágenes en las que se ha dejado ver como una auténtica Diosa griega, y es que uno de los destinos que eligió para pasar esta fecha tan especial fue Mikonos, Isla ubicada en Grecia.

En esta ocasión, la intérprete hizo honor a su más reciente lanzamiento musical que lleva por nombre “La vida es pa´ gozarla”, por lo que sin importar sus problemas legales por la custodia de su hijo Emannuel, decidió disfrutar al máximo los festejos por un año más de vida.

Luciendo bajo los rayos del sol un sexy bikini color rojo con delicados detalles blancos, la también actriz dejó ver la escultural silueta que posee y que confirma que es una de las celebridades mexicanas que saben lucir prácticamente todo tipo de prendas, pero en especial aquellas con muy poca tela.

“Disfrutamos tanto de Mikonos“, fue la breve frase con la que acompañó la serie de postales que fue calificada con miles de reacciones en forma de corazón, además de una lluvia de halagos.

Pero eso no fue todo, ya que previo a la celebración de su cumpleaños, la artista orginaria del Estado de México también posó frente al mar Mediterráneo, pero en aquella ocasión provocó tremendo revuelo al mostrar un seductor ángulo con el que su exuberante retaguardia acaparó todas las miradas.

Y es que, vistiendo un bikini color verde, la ex de Larry Ramos demostró cuánto esta disfrutando esta experiencia y de paso advirtió que “¡Lo mejor está por venir!“.

Mientras que, con otra serie de instantáneas capturadas desde Italia y en la que lució un revelador conjunto blanco, Ninel Conde confesó que este país es uno de sus favoritos, en el que disfruta la cultura, comida y por supuesto su gente. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

