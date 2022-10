Yanet García, “la chica del clima mexicana”, posa de espaldas con de microbikini de hilos que deja poco a la imaginación

Yanet García está causando revuelo en redes sociales con sus atrevidos destapes y una vez más prendió fuego al posar con un microbikini de hilos que dejó muy poco a la imaginación de millones de fanáticos, por supuesto resaltando su torneada silueta que la caracteriza.

La sensual “Chica del Clima”, modelo y expresentadora del programa ‘Hoy’, continúa dando de qué hablar por lucir la espectacular silueta que logró tras varios años de entrenamiento y un estilo de vida saludable, enseñanzas que lleva a sus fanáticos para impulsarlos a lograr sus objetivos tal como ella lo hizo.

En esta ocasión, la nacida en Monterrey, Nuevo León, dejó ver por la espalda sus medidas perfectas con una microtanga de hilos que provocó suspiros de casi 15 millones de seguidores que la admiran a través de su perfil oficial de Instagram. La postal que en unas cuantas horas registró miles de “me gusta” rápidamente se convirtió en una de las que más piropos ha recibido, con lo que sus fanáticos confirmaron que es una de las famosas mexicanas más bellas del espectáculo.

Y es que desde que la regia incursionó en las plataformas de contenido exclusivo, como lo es OnlyFans, ha utilizado su perfil social para promover el contenido más atrevido, en el que no solo modela con reveladores trajes de baño como este, con el que también ha compartido videos para exponer al máximo su silueta. Desde la piscina o improvisando pasarelas, es como la influencer de 31 años ha provocado todo tipo de reacciones. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Dentro de esta misma plataforma ha publicado instantáneas subidas de tono en las que aparece posando con sensuales conjuntos de lencería. Desde ajustados conjuntos deportivos hasta encajes delicados y transparencias, es como Yanet García se ha encargado de complacer a su público más exigente, además, por supuesto, de aumentar su popularidad en las plataformas virtuales lo que incluso le ha dejado jugosas ganancias que le permiten tener una vida de lujo en Nueva York, ciudad a la que decidió mudarse en agosto de 2021. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Es así como la también actriz se ha ganado el cariño de millones de admiradores que ven en ella a una representante de la belleza. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

