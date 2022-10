Andrés García ya casi no camina y no quiere tomar ni agua

Diversos medios de comunicación y el propio actor Andrés García han dado a conocer el delicado salud del artista nacionalizado mexicano pero nacido en República Dominicana. Dice que ya no puede caminar y que a veces no quiere ni tomar agua del miedo que le da. Asegura pasársela en el baño después que lo hace: “”No se lo dije a nadie, pero justo ahora siento que me voy a quedar a dormir aquí en el baño”.

Como el actor Andrés García le mandó un mensaje de amor a la conductora de Hoy Día, Adamari Costa, y ella se lo retornó junto a oraciones para que pueda mejorar su delicado estado de salud, el propio programa de Telemundo ha estado al pendiente de lo que sucede con el actor. Sin embargo, hoy Instagram ha reseñado en muchas cuentas las palabras del actor donde asegura que le cuesta caminar y tomar agua. View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia)

También tuvo la oportunidad de conversar con Andrés García desde su casa a dos horas de Acapulco, México: “Yo traigo una hernia en mi lado izquierdo. Yo me caí por las escaleras. Sigo molido ya. Me duele todo el cuerpo. Toda la espalda… No puedo caminar ya. Yo tengo una bola en el intestino que se quiere salir ya… Yo estoy muy débil imagino que es la cirrosis“, se le escuchó también decir a las cámaras de la cadena Univision sobre su delicado estado de salud. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Se sabe que Andrés García está consciente de que su condición no es favorable. Sin embargo ha decidido enviar fuertes mensajes a la juventud en cuanto al consumo responsable de alcohol. Ha admitido creer en su juventud que las advertencias eran mentiras y cuentos de los mayores. Pero ahora que ve cómo su salud está gravemente afectada y quiere ayudar a todo el que pueda con su aviso y consejos.

Sin duda, una manera muy honesta y valiente de enfrentar una situación tan delicada como en la que se encuentra Andrés García. Se sabe que a su lado se mantiene su esposa Margarita y aún no se ha dejado muy claro, al menos al momento de cierre de esta nota, si alguno de sus hijos se acercarán a verlo. Su hija Andrea García pidió oraciones por su padre en medio de lágrimas a un programa televisivo y también dejó saber hace dos meses que se habían reconciliado.

En cuanto a su herencia, supuestamente tendría un heredero pero tampoco no ha hecho referencia concreta a este hecho. El galán de telenovelas compró con esfuerzo de muchos años de trabajo varias propiedades, pero lo que quieren saber sus fans y seguidores son las buenas noticias por parte del actor en cuanto a una mejoría. View this post on Instagram A post shared by FanDeLuciaMendez_13 (@la_diva_mexicana_lucia_mendez)

Sigue leyendo:

Andrés García asegura estar viviendo sus últimos días y se deja ver muy enfermoAnahí verá a Andrés García pues está preocupada por su estado de salud

Lucía Méndez envía un emotivo mensaje a Andrés García y le recuerda que “Lo guapo no se te quita”