Bárbara de Regil presume su retaguardia al realizar flexiones usando shorts cacheteros

Bárbara de Regil tiene un cuerpo muy tonificado y diariamente se ejercita, sin importar en qué lugar se encuentre; ahora dio los buenos días a sus seguidores en Instagram publicando un video en el que se le ve de espaldas, en su jardín y acompañada de sus perros. Usando ajustados shorts cacheteros ella comienza a hacer flexiones, ejercitando sus glúteos.

La bella actriz mexicana de 35 años mostró en otro clip que viajó a Ecuador para llevar sus clases de entrenamiento físico, compartiendo fotos en las que se le ve mostrando su abdomen de acero. Pero también posó usando un traje de baño de animal print mientras preparaba un batido de frutas, muy saludable para conservar la línea.

Bárbara de Regil lleva el rol estelar en la telenovela “Cabo”, que se estrenará en México el 24 de octubre. En el reparto también destacan Diego Amozurrutia, Matías Novoa, Eva Cedeño y María Chacón. La trama se desarrolla en Baja California, lo cual da pie para que ella luzca su escultural figura en las playas del lugar. View this post on Instagram A post shared by CABO (@cabotelenovela)

