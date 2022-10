Bella Thorne posa muy sensual usando un body de malla transparente

Foto: Gary Miller for Glass House Brands / Getty Images

Bella Thorne ha vuelto a subir la temperatura en Instagram, ahora gracias a una foto en la que aparece usando unos pantalones desabrochados y un body de malla transparente que sólo ocultaba partes estratégicas.

En otras publicaciones (que ya se acercan al millón de likes) la actriz, productora y directora impresionó a sus millones de seguidores al posar junto a la piscina, usando un traje de baño azul que cubrió parcialmente con un pareo. El mensaje que escribió junto a uno de sus posts fue: “No tenía un bikini, así qué…”

Como empresaria Bella es muy exitosa, y desde hace tiempo tenía preparada una sorpresa para sus fans: su propia línea de joyería “Thorne Dynasty”, la cual promociona con una foto en la que aparece de espaldas, usando una tanga de hilo y muchas de las piezas, que son hechas a mano. El lanzamiento será el 8 de octubre. View this post on Instagram A post shared by BELLA (@bellathorne)

