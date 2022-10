Cinco indicadores sociales de la catástrofe estadounidense￼

La crisis de Estados Unidos tiene visos catastróficos. Ciudades plagadas de gente sin techo, vestidos en sucios harapos, deambulando sin rumbo, arrastrando pesadamente los pies, y profiriendo incoherencias indescifrables. Personas abandonadas a su suerte, consumidas por la droga, enfermas de pobreza y degradadas hasta lo indecible.

Hoy estas poblaciones se han vuelto objeto de morbo turístico. Cada vez es más común que los viajeros en Estados Unidos pregunten por los guetos de indigentes, interesados en verificar con sus propios ojos las imágenes que a raudales consumen en las series y películas de producción norteamericana. Lo curioso es que, a pesar de tal demostración de descomposición, en el imaginario de muchos aun no cabe la posibilidad del fin de la otrora prosperidad ilimitada de Estados Unidos. Y las justificaciones no acostumbran variar mucho: desde el problema de las adicciones que teóricamente los “cárteles del narcotráfico mexicano cultivan” hasta la “falta de ganas de trabajar” presumiblemente inherente a esas poblaciones. Y aunque tal hecho social por sí solo se antoja suficiente para dar cuenta de la calamidad colectiva –nunca individual–, la dimensión de la crisis estadounidense cobra más relieve si se consideran otros indicadores sociales no menos alarmantes. Acá inventariamos apenas cinco.

Mendicidad y la falta de vivienda. Este fenómeno está llegando a niveles nunca vistos. Cerca de 600 mil estadounidenses en condición de “sinhogarismo” (homelessness, en inglés). El aumento de las rentas; el colapso del gobierno en materia de apoyo a la vivienda; la especulación inmobiliaria; la disminución de stock habitacional; el desamparo de los veteranos de guerra; el incremento de las adicciones –especialmente la peste de los opioides–; y las adversidades del hacinamiento por el contagio de la Pandemia covid-19; todo ello produjo una proliferación de la mendicidad y la situación de calle. Algunas ciudades del país ya tienen trazos de película apocalíptica.

Brutalidad policial. Si bien afecta desigualmente a los grupos sociales, lo cierto es que el abuso de la fuerza pública está muy extendido en todos los ámbitos de la vida pública. Las policías en Estados Unidos matan afroamericanos y reprimen manifestaciones –inclusive con predominio de población blanca– con una ferocidad inusual y sin ningún rubor frente a las cámaras. Tan solo en 2021 hubo 1.055 tiroteos fatales. La ley y el orden que tanto profesan los estadounidenses está en franca descomposición moral. “Defund the Police”, es la consigna que esgrime la sociedad, en respuesta a la brutalidad de los cuerpos policiacos.

Reedición del racismo asesino. Desde los discursos xenófobos y antimexicanos de los jefes de Estado –que por cierto ya cobraron víctimas humanas en la masacre de El Paso, cuyo perpetrador reconoció que el objetivo era aniquilar a los “invasores” mexicanos–, hasta escenas dantescas y profundamente indignantes como el asesinato cobarde de George Floyd a manos de un oficial blanco supremacista. En toda la Unión América se presentan incidentes por cuestiones raciales todos los días. De acuerdo son cifras del Departamento de Estado, más del 60% de los crímenes de odio responden a motivaciones raciales.

Crisis migratoria. Apenas unos meses atrás se registró la mayor tragedia migratoria en suelo estadounidense: el abandono de un tráiler que trasladaba migrantes mexicanos y que dejó un saldo brutal de 53 muertos por asfixia en la ciudad de San Antonio, Texas. Ya desde antes había escalado la crisis migratoria a niveles inaceptables: el cautiverio en jaulas de niños migrantes; la implementación del Título 42 que autorizó la deportación inmediata y que se utilizó al menos 2 millones de veces etc.

Epidemia de masacres. Tiroteos masivos en Estados Unidos se reportan todos los días. Tan solo en 2022 registráronse alrededor de 340 masacres con un saldo de 387 muertos y más de 1400 heridos, de acuerdo con el corte de caja de junio. El horror de los tiroteos masivos en escuelas, iglesias, parques, supermercados y otros lugares públicos dan cuenta de una nación desgarrada. Peor aún, esta modalidad de crimen –masacre– es solo una fracción de la violencia y los homicidios que plagan a Estados Unidos.

