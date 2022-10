En sexy atuendo con transparencias Danna Paola baila sensualmente su nuevo éxito

Danna Paola ha causado sensación con su más reciente video de TikTok, en el que aparece en un departamento, luciendo su figura con un atuendo negro de piel y lleno de transparencias. Ella muy sonriente comienza a bailar su más reciente sencillo “Xt4s1s”, pero algo que no se ve ante la cámara termina por distraerla; el clip ya ha acumulado más de dos millones de reproducciones.

La cantante mexicana engalana la portada del número de octubre de la revista Grazia, y en el artículo dedicado a ella se aborda su relación con la firma Fendi, de la cual es embajadora. Danna ha modelado exclusivas prendas de esa marca, como un corset y botas en color caramelo que combinó con unos shorts a cuadros.

Danna Paola está muy entusiasmada con su próxima gira, que comenzará el 11 de noviembre en Guadalajara; ella recorrerá varios estados de México para dar fin a su serie de conciertos el 11 de marzo de 2023, con una presentación en Tijuana. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

