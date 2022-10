Fernanda Castillo se luce en la playa con elegante traje de baño rojo que resaltó su espectacular figura

La actriz Fernanda Castillo presumió tremendo cuerpazo desde las playas de España, en donde posó con un elegante traje de baño rojo que la hizo lucir espectacular.

Fernanda Castillo es una de las actrices más queridas por el público, pero también ha demostrado que la belleza no está peleada con el talento, por lo que además de seguir cosechando éxitos profesionales no ha dejado de conquistar corazones a través de las redes sociales, en donde también comparte aspectos de su vida personal.

Es así como la estrella de ‘El Señor de los Cielos’, quien es recordada por su personaje de Mónica Robles, atrajo miles de miradas al recordar su viaje por las Islas Canarias, en España, donde posó con un elegante traje de baño de una sopa pieza en color rojo que le provocó una lluvia de piropos.

“Verano eterno. Canarias mi amor“, escribió la famosa para describir la serie de fotografías en las que posó de frente y dando la espalda a la cámara, en las que también recibió miles de reacciones en forma de corazón.

Y es que la sensual prenda de cuello halter atada por debajo del busto con una delgada tira, la hizo lucir realmente espectacular, por lo que sus fanáticos no dudaron en hacerle llegar un piropo para confirmar que es una de las celebridades más bellas de la actualidad.

“Eres espectacularmente bella”, “Hermosa de pies a cabeza“, “Siempre bella”, “Qué belleza”, “Una escultural Mónica Robles”, “Cuánta belleza“, “Qué guapa estás Fernanda”, “Qué guapísima estás“, escribieron solo algunos fanáticos.

Durante su viaje por España, el cual realizó en familia junto al pequeño Liam y su pareja, el actor Erik Hayser, Fernanda Castillo tuvo oportunidad de visitar hermosos paisajes en los que compartió un poco de lo que vive en esta nueva etapa como mamá.

Por supuesto, no dejó pasar la oportunidad de tomar algunas fotos y videos del recuerdo, aunque en una ocasión fue sorprendida por el mar y además de exponer su bañador azul, sacó a relucir su sentido del humor. View this post on Instagram A post shared by Fernanda Castillo (@fernandacga)

Semanas atrás, la estrella de exitosas series como ‘Enemigo Íntimo’, ‘Monarca’ y ‘El Chema’ acaloró la misma red social posando entre las aguas cristalinas del mar con un bikini dorado que se perdió entre su bronceado perfecto y un escultural cuerpo que mantiene a sus 40 años. Además de recibir halagos de famosos como Angelique Boyer, María León, Carmen Villalobos y Sebastián Rulli, entre otros. View this post on Instagram A post shared by Fernanda Castillo (@fernandacga)

