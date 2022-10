Horóscopo chino de hoy 3 de octubre: las predicciones para cada signo

La semana inicia con la energía del buey de tierra y su influencia puede ocasionar retrasos e incumplimientos, por esta razón es mejor no comprometerse fijando fechas o plazos, pues lo más seguro es que no alcances a entregar a tiempo.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

También es importante tener presente el día de nacimiento, ya que es esencial para determinar el signo zodiacal, pues, si naciste antes del 4 de febrero, tu animal regente será el del año anterior. Por ejemplo, alguien cuya fecha de nacimiento sea el 3 de enero de 1954, tendrá como signo zodiacal a la serpiente y no al caballo, ya que, para la astrología china, el año solo inicia el 4 de febrero.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La semana de la rata iniciará de muy buena manera. Este día, los regidos por este animal podrán dar comienzo a las actividades que quieran que perduren en su vida. También es un excelente día para que hagan compras importantes, especialmente si se relacionan con implementos de su trabajo. Una recomendación adicional que les da el buey es que eviten pedir prestado dinero.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Buenas noticias tocarán la puerta de los regentes del día. Propuestas de todo tipo pondrán a los bueyes a soñar con un mejor futuro. Es muy probable que estos sueños se cumplan, siempre y cuando se preparen para que esto suceda. Así que aprovechen el día para iniciar alguna capacitación que les permita mejorar su currículo y ampliar sus capacidades.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El tigre debería iniciar la semana organizando sus finanzas. En las últimas semanas ha gastado de más y esto está desequilibrando su presupuesto. Busquen algún método que les ayude a controlar sus ingresos y pagos, y además les ayude a iniciar y mantener un ahorro, pues pronto van a necesitar echar mano de ellos.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El día es propicio para aquellos conejos que están pensando en subir un escalón en su relación amorosa. Si desean hacer una propuesta como por ejemplo iniciar una relación formal o una convivencia, el buey les dará la mano para que la respuesta sea la mejor para ustedes y les permita crecer como seres humanos.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Es importante que quienes nacieron en los años del dragón sean cuidadosos en sus desplazamientos. Hay un conjunto de estrellas que podrían complicarle el día a los dragones. Así que, si van a conducir, háganlo con precaución y salgan con unos minutos de anticipación, ya que podrán sufrir retrasos para llegar a su destino.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Las serpientes que están buscando trabajo o mejorar su situación actual hoy tendrán la energía a su favor. Aprovechen para actualizar su currículo y tocar puertas. El buey les sugiere algo adicional y es que sean conscientes de sus fortalezas, pues muchas serpientes no se dan el valor suficiente y esto lo exteriorizan, lo que hace que las personas las tengan en un concepto errado.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Los caballos pueden aprovechar el día para iniciar rutinas que redunden en su bienestar físico y emocional. Procuren iniciar una rutina de ejercicios, meditar o cambiar algo en su alimentación. Es necesario que sean más conscientes de su salud, pues han estado tan enfocados en sus actividades que ya parecen desconectados de su cuerpo y su mente.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

El inicio de la semana puede no ser el mejor para los regidos por la cabra. El buey es su antagonista y no los favorecerá hoy. En la medida de lo posible, eviten agendar citas y reuniones importantes, pues podrían cambiar su rumbo y terminar muy mal. Para equilibrar la energía lleven prendas de color blanco y beban te blanco o de jazmín.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Los últimos dos meses han sido una “montaña rusa” financiera para los monos. Algunos han perdido su trabajo o sus negocios y esto los está afectando no solo material sino emocionalmente. Aunque parezca difícil traten de vibrar de manera positiva para que puedan modificar la energía. El aceite esencial de enebro les puede ayudar este día.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

No es un día para que los regidos por el gallo guarden silencio. Si hay algo que no los hace sentir cómodos no se guarden sus palabras, por el contrario, construyan un discurso coherente y respetuoso y háganselo saber a los demás. Eso sí, recuerden que sinceridad no es sinónimo de grosería.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

La codicia rompe el saco y esta es una lección que puede aprender el perro. No intenten abarcarlo todo ni esperen que sus proyectos se materialicen de manera inmediata. Vayan con calma, den pasos seguros y, sobre todo, procuren que todas sus actuaciones estén enmarcadas dentro de la legalidad y la ética. No vale la pena arriesgar su reputación e, incluso, su patrimonio, por el exceso de ambición.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El buey le sugiere a los nacidos en los años del cerdo que dejen a un lado la envidia. Tal vez en este momento sientan que los demás tienen una mejor vida que la de ustedes, pero eso pueden ser solo espejismos y tener esos sentimientos negativos solo los afectará más y los hará sentir peor. Vivan el día, acostúmbrense a vibrar en agradecimiento y verán cómo pronto su vida empieza a mejorar.