Ivy Queen se convirtió en conejita para Bad Bunny y rindieron un homenaje a Puerto Rico

No hay duda, Bad Bunny es el artista del género urbano que más respeto siente por los pioneros del reggaeton y de la música latina como claramente lo ha sido Ivy Queen. La primera mujer sin duda en abrir camino a todas las que vendrían luego en la industria como: Natti Natasha, Karol G, Becky G, Cazzu, Tokisha y muchas más. “La Reina del Flow” salió vestida de conejita Playboy con orejitas y rabito e hizo arder la tarima de El Último Tour del Mundo (World’s Hottest Tour) en la ciudad de Los Ángeles.

Un bodysuit de la bandera de Puerto Rico muy sexy fue uno de los atuendos de la reggaetonera puertorriqueña Ivy Queen, a quien Bad Bunny admira mucho. Dejó demostrado en el SoFi Stadium de Los Ángeles que la respeta y que es capaz de poner su apabullante éxito de lado para rendirle un merecido homenaje a una de las mujeres más importantes del género urbano. Bad Bunny x Ivy Queen. 📸 pic.twitter.com/PqEcKLfszh— DIOS | BUNNY ☀️🌊❤ (@DiosBunnymx) October 1, 2022 View this post on Instagram A post shared by IvyQueenDiva (@ivyqueendiva)

En algunas ocasiones Ivy Queen ha manifestado que hay productores musicales que no han sido del todo educado o leales profesionalmente hablando. En su momento tuvo unas diferencias con Raphy Pina por lo mismo. Sin embargo hay muchos cantantes de la industria, sobre todo los más jóvenes, que se sienten honrados que la cantante interprete algún tema junto a ellos. Tal fue el caso del Conejo Malo, Bad Bunny. Juntos rindieron un sentido homenaje a Puerto Rico. View this post on Instagram A post shared by Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda)

El intérprete de “Titi Me Preguntó” se ha vuelto uno de los artistas, por no decir el más, importante en la industria del entretenimiento actual. Tiene una gira que ha recaudado millones de dólares, taquillas agotadas, sorpresas, cátedras en universidades para ser objeto de estudio, 9 Premios Billboard a La Música Latina 2022 y el reconocimiento de los pioneros del reggaetón como lo es Ivy Queen. View this post on Instagram A post shared by BAD BUNNY | FANPAGE (@badbunnyofficiials)

Incluso la rapera Cardi B también pasó por el SoFi Stadium y perreó al ritmo de Bad Bunny. Además se desbocó en halagos y quedó impresionada con el poderío del boricua. Incluso llegó a comparar su concierto con el medio tiempo del Super Bowl. 📹| Bad Bunny junto a Cardi B luego de su concierto en Los Angeles. pic.twitter.com/WZX8eeM8jG— Bunny’s Network (@badbunnynetwork) October 2, 2022 View this post on Instagram A post shared by IvyQueenDiva (@ivyqueendiva)

