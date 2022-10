Rosalía recibe golpe en el rostro. Fan le lanzó un ramo fuertemente en San Diego

La Rosalía sigue con su Motomami World Tour 2022. Ayer le tocó a la ciudad de San Diego, California. La novia de Rauw Alejandro dio el todo por el todo como es costumbre, pero uno de sus fans en medio de la euforia, le lanzó con todas sus fuerzas un ramo de rosas a la española. El mismo la golpeó fuertemente en el rostro.

Pero ella, que justamente es una de las cantantes del género urbano más dada a sus fans, dejó claro que no le hizo ninguna gracia el detalle. Además se nota que el ramo de flores blancas golpeó a Rosalía duro en el rostro. Por fortuna, no le hizo daño o al menos no lo había dejado saber hasta el momento de esta nota. View this post on Instagram A post shared by ROSALÍA (@rosaliacrave)

Rosalía simuló lanzar una flecha con arco en dirección al lugar de dónde vino el ramo. No se ha viralizado el nombre del responsable y no sabemos si el mismo fue retirado del lugar. Lo que sí se conoce es que, a lo largo de este Motomami World Tour ella ha dado el todo por el todo y ha recibido cientos de regalos de manera muy cariñosa durante sus conciertos. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt_info)

Cartas de amor, peluches, muñecos Simmi, bolsas, franela de Shakira y hasta un anillo de compromiso de un fan que claramente le pidió matrimonio. Ella dijo que lo amaba pero no que se sentía preparada para eso. Por supuesto a manera de broma. Obviamente Rosalía está en una relación muy seria con el también cantante de reggaetón Rauw Alejandro. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Ambos se les ve juntos siempre y él no para de protegerla y derretirse de amor. Esto al tiempo que la prensa y los fans también lo hacen. Recientemente estuvieron paseando por Nueva York, pues la Motomami se presentó ahí y además cumlió 30 años. Mismos que salió a celebrar con amigos y familia y un atuendo que dejó con la quijada en el piso a muchos. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Rosalía es la artista femenina con más nominaciones al Latin Grammy 2022. Acumula 9 en su totalidad y hasta compite con su propio novio, quien está nominado entre muchas cosas a Mejor Canción Dúo por “Te Felicito” junto a Shakira. De quien se espera haga acto de presencia en la alfombra roja. Aquí dejamos uno de los más recientes videoclips de la española, “Despechá”.

