Andrés Guardado, el único jugador de Concacaf  que comparte un récord de victorias con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Andrés Guardado sigue haciendo historia con la Selección Mexicana. El futbolista del Real Betis se ha colado entre grandes nombres del fútbol mundial gracias a su números con El Tri. De hecho, el “Principito” supera Lionel Messi en uno de esos registros.

Según informaciones de Transfermarkt, Lionel Messi alcanzó las 100 victorias con la selección de Argentina. El veterano jugador del Paris Saint- Germain tiene un par de triunfos por debajo de Andrés Guardado.

Con la última victoria de la selección albiceleste, 3-0 ante Jamaica, la “Pulga” entró en esta selecta lista en la que solo están seis futbolistas, incluido Cristiano Ronaldo. En este renglón solo hay un representante de Concacaf, otro de Conmebol y los cuatro restantes representan a la UEFA.

Futbolistas con más de 100 victorias con su selección nacional

Lionel Messi (100 victorias con Argentina). View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

Andrés Guardado (102 victorias con México). View this post on Instagram A post shared by Andres Guardado (@andresgua18)

Cristiano Ronaldo (113 victorias con Portugal). View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

