Dua Lipa expone su escultural cuerpo usando un microbikini negro con tanga de hilo

Aunque ya es otoño Dua Lipa ha subido la temperatura al máximo en Instagram, al compartir una imagen que la muestra luciendo su escultural figura en un microbikini negro con tanga de hilo. Llevando las manos hacia su cabeza también mostró los tatuajes que tiene en sus brazos.

La bella cantante británica se está dando un merecido descanso después de visitar varios países dentro de su gira mundial Future nostalgia. La última fase de sus presentaciones comenzará en noviembre, pero mientras tanto ha conseguido millones de likes en esa red social gracias a varias fotografías, como una en la que aparece de espaldas mientras toma un baño, usando unos audífonos y cubriendo su cuerpo tan sólo con espuma.

En estos días Dua se ha divertido mucho en Nueva York en compañía de sus amigos, pero también ha acudido a varios eventos, como uno organizado por la fundación del actor George Clooney junto con su esposa Amal. La intérprete lució su figura de modelo en un ajustado vestido negro, y escribió junto a su publicación lo siguiente: “Estuve encantada de acompañar a Amal y George Clooney esta semana mientras honraban a valientes defensores de la justicia y los derechos humanos a través de los premios de la Fundación Clooney para la Justicia. Fue inspirador presenciar cómo podría verse una sociedad justa a través del tremendo trabajo de todos los homenajeados presentados esa noche”. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa) View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

También te puede interesar:

-Dua Lipa se toma una sexy selfie usando un minúsculo sostén, durante una prueba de vestuario

-¿A qué se dedicaba Dua Lipa antes de ser famosa?