En cacheteros, Chiquis Rivera estalló en llanto en el Abeja Reina Tour de Hidalgo, México

Ahora si es verdad que es otra. Chiquis Rivera subió al escenario del Abeja Reina Tour capítulo Hidalgo, México con unos chaqueteros mínimos que dejaron a la vista sus piernones exhibidos en unas medias de malla. Además vistió la camiseta de la selección de fútbol de México, estalló en llanto por la emoción de ver su éxito y hasta tuvo a Christian Nodal en el camerino junto a su banda. El mismo posó con algunos de los músicos de la cantante y empresaria.

La princesa de regional mexicano sigue cosechando éxitos y público a su paso con el Abeja Reina Tour. La hija de Jenni Rivera tuvo casi un sold out monumental en Pachuca, Hidalgo. Ya sabemos que México tiene la mitad de su corazón robado. ¿Y cómo no? Por más que haya nacido en Los Ángeles, es tan mexicana como La Diva de La Banda y tan sexy también. Si no, detallen todos los comentarios y hasta algunos subidos de tonos que le dejaron a Chiquis Rivera en su cuenta de Instagram cuando mostró una foto con unos ajustados y mínimos cacheteros. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis) Deslizar a la derecha.

Y es que las hermanas Rivera están on fire. Hasta la propia Jenicka López tumbó quijadas al ir al concierto de La Bichota Karol G con un top de triangulitos mínimos y transparencias. Al igual que Chiquis Rivera, la menor de las hijas de Jenni ha dejado claro el peso que ha perdido con disciplina y la figura que logró con ayuda también de una cirugía. Misma que le eliminó la grasita extra. El cambio ha sido fenomenal y Jacqie no se queda atrás. View this post on Instagram A post shared by JENICKA • LOPEZ (@jenicka_lopez) Deslizar a la derecha.

A pesar de tener ya tres hijos y ser quizás la más “rockera” de todos, también ha puesto a muchos a lanzar piropos en las redes sociales. Sobre todo cuando se pone a bailar al lado de Chiquis. Justo la nueva albacea de las empresas de Jenni Rivera ha hecho un trabajo de hormiga y en tiempo récord ha logrado volver a posicionar a La Diva de La Banda y enaltecer el legado de su música en las últimas premiaciones más importantes de la industria musical latina como: Premios Juventud y Premios Billboard a La Música Latina. View this post on Instagram A post shared by Jacqie Rivera (@jacqierivera)

Esto sin mencionar que Jenni Rivera tendrá su propia estrella en el Paseo de Hollywood y también está por estrenarse nueva música inédita y remasterizada. No hay duda que la mejor herencia de La Diva de la Banda para el mundo han sido sus hijos. View this post on Instagram A post shared by Jacqie Rivera (@jacqierivera)

