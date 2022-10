En shorts blancos Altair Jarabo luce sus piernas al posar en el piso

Altair Jarabo ya tiene más de tres millones de seguidores en su cuenta de Instagram, y a todos ellos complació con una serie de fotos y videos en los que aparece durante su visita a un estudio de animación, usando un body nude y shorts blancos que resaltaron sus largas piernas. Ella posó sentada en el piso y complementó su publicación con el mensaje: “Una tarde especial la de ayer por que recibí una visita especial. Te adoro, mami”.

La actriz mexicana de 36 años compartió una foto en la que aparece a bordo de un yate y acompañada de María Elisa Camargo, quien trabaja con ella en la serie “Juego de mentiras”, próxima a estrenarse: “Pero qué gusto que el trabajo y la vida me hagan coincidir de nuevo con esta belleza talentosa que además es una gran amiga y que adoro! @mariaecamargo. Pronto nos podrán ver como el ying y el yang en un gran proyecto”. View this post on Instagram A post shared by Altair Jarabo (@altairjarabo)

Con su trabajo en “Juego de mentiras” Altair Jarabo se ha unido al talento de la cadena Telemundo, y hace algunos días acudió a la entrega de los Premios Billboard, un evento organizado por esa empresa. Para la ocasión ella optó por usar un vestido blanco con abertura en una pierna y transparencias; en el escenario la acompañó el actor Arap Bethke. View this post on Instagram A post shared by Altair Jarabo (@altairjarabo)

