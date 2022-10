Hermana de Chiquis Rivera se puso Bichota en concierto de Karol G. Jenicka sólo vistió triangulitos

La hermana de Chiquis Rivera, Jenicka Lopez, está dispuesta a seguirle haciendo la competencia a la Abeja Reina y a dejar claro que la sensualidad de La Diva de La Banda, Jenni Rivera, también la heredó. Sin miedo a nada, se fue al concierto de Karol G en Miami y perreó al ritmo de La Bichota como si “no hubiese mañana“.

Muy sexys, delgadas y hermosas es como están todas las hijas de Jenni Rivera. Sin embargo, el cambio radical que ha tenido la hermanita menor de Chiquis y Jacqie, Jenicka Lopez ha sido impresionante. Ya sabemos que todo este clan es fan de La Bichota Karol G seguramente le caerían en alguna de sus presentaciones. Con lo que no contábamos es con que la modelo curvy, llegara mostrando mucha piel, apenas cubriendo sus boobies con un tipo de triangulitos y transparencias. Sin duda, su outfit puso a muchos a botar la baba en Instagram. View this post on Instagram A post shared by JENICKA • LOPEZ (@jenicka_lopez)

Días después, Jaqcqie Rivera y Chiquis Rivera repetían la misma hazaña de Jenicka pero en otro concierto. La Abeja Reina llegó a presumir su cuerpazo a una presentación de Jack Johnson en Los Ángeles con un top cruzado y dejando claro que ahora tiene un cuerpazo que ha puesto a todos a hablar. View this post on Instagram A post shared by Jacqie Rivera (@jacqierivera)

Por su parte, Jenicka Lopez sigue trabajando duramente en su marca de ropa deportiva de tallas grandes. Se ha vuelto con el tiempo una inspiración para las que, como ella y sus hermanas, han tenido que luchar con el bullying y con las pocas opciones de las que tienen curvas prominentes, se sienta más seguras. Mismas que no son un número pequeño sobre todo en Latinoamérica. View this post on Instagram A post shared by Over Comfort by Jenicka (@overcomfort)

Junto a Chiquis Rivera han enviado un mensaje de mejorarse pero también de aceptarse como son y cambiar siempre todo lo que no está bien internamente. Chiquis siempre comparte pensamientos de superación personal cada mañana y de espiritualidad. Además, los cinco hijos de Jenni Rivera son muy creyentes de Dios. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_abejareina_)

