Horóscopo chino de hoy 4 de octubre: las predicciones para cada signo

Las predicciones del horóscopo chino se calculan con base en los doce signos del zodiaco, las veintiocho constelaciones, los cinco elementos, las estrellas auxiliares y algunas energías adicionales. Como puedes ver es mucha información que se tiene en cuenta y toda está encaminada a aconsejarnos, para que nuestra energía se equilibre con la del animal regente de cada día.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Algo muy importante que también debes tener en cuenta al momento de buscar tu signo zodiacal es tu día de nacimiento, ya que, si esta fecha se ubica entre el 1 de enero y el 4 de febrero, tu animal regente será el mismo del año anterior, pues según los principios de la astrología china, cada año empieza el 4 de febrero.

Este martes 4 de octubre estará regido por el tigre de metal, su energía, combinada con la del tigre de agua del año es propicia para iniciar nuevas actividades, especialmente si se relacionan con estudios y capacitaciones.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Continúan los buenos presagios para aquellos que nacieron en los años de la rata. Este día será para que muestren todas sus capacidades de liderazgo y organización. También si tienen alguna actividad o proyecto pendiente por iniciar, el día será propicio para que lo hagan, pues el éxito está garantizado, siempre y cuando actúen siempre con humildad.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Este día, los regidos por el buey deberán hacer uso de su característica paciencia. No es momento de actuar ni mucho menos esperar resultados rápidos. Lo que inicien hoy se demorará para concretarse y mostrar sus frutos, pero no se desesperen, tengan confianza y, muy importante, estén pendientes de las señales y escuchen a su intuición.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Con regencia al cuadrado, los tigres deberán cuidarse del exceso de confianza. Ellos, siempre tan dados a “lanzarse de cabeza” sin medir las consecuencias, hoy, es mejor que anden con pies de plomo. Las precauciones las deben tener tanto en sus actividades físicas como a la hora de conducir e incluso para firmar documentos y hacer algún negocio. No crean en todo lo que les dicen y desconfíen un poco de los demás.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El mérito y el esfuerzo con el que el conejo realice sus actividades durante el día será muy bien recompensando. Hagan sus actividades poniendo todo el empeño y sus cinco sentidos y la buena fortuna no se hará esperar. Estén atentos a encuentros que puedan tener durante el día, ya que serán una importante señal.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Quienes nacieron en los años del dragón hoy deberán tomar una decisión muy importante. Especialmente quienes nacieron en los años de 1976 y 1988 se verán compelidos a resolver un asunto y esta decisión, podría decirse, que marcará su vida para siempre. No significa que sea algo negativo, por el contrario, puede ser lo que siempre han esperado, pero sí es esencial que lo hagan a consciencia y pensando solo en su bienestar. Hoy no antepongan a los demás.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Este día es para que las serpientes busquen apoyo, especialmente en las mujeres más cercanas. Las puertas pueden abrírseles y no solo en asuntos laborales y financieros, pero es indispensable que sean conscientes de que no todo lo pueden lograr solos. Las horas de la tarde serán las más adecuadas para pedir ayuda.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Los regidos por el caballo, que están en busca de pareja estable, serán quienes más favorecidos se vean con la energía del día. El tigre no dudará en darles una mano para que encuentren a esa persona especial. El lugar menos pensado será el escogido por el amor, así que no cancelen ninguna cita o reunión ni mucho menos se vayan a quedar en casa.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La humildad y la discreción deberán acompañar a las cabras durante todo el día. Es cierto que el esfuerzo de todo el año está ya entregando sus frutos, pero guarden para ustedes sus victorias. Eviten comentar sus planes o logros, pues no solo podrían despertar envidias insanas, sino que, además, no saben a quien podrían herir con su actitud. No pierdan una amistad pro culpa de su vanagloria.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Con dos tigres en su contra es importante que los regidos por el mono actúen con mucha precaución. Es mejor que se limiten a la rutina normal de este martes y eviten iniciar cualquier actividad de importancia. Si deben viajar o hacer largos desplazamientos sean precavidos y no pierdan de vista sus pertenencias y documentos importantes. El aceite esencial de salvia les puede ayudar a protegerse y limpiarse de cualquier energía que esté vibrando bajo.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Es importante que los regidos por el gallo entiendan que la balanza no se puede equilibrar a su antojo. Para exigir primero hay que dar, y el gallo pretende obtenerlo todo sin ofrecer nada a cambio, por ejemplo, en su trabajo está exigiendo un aumento, pero no está cumpliendo a tiempo con sus obligaciones, y lo mismo pasa en su relación sentimental. De continuar así, esta actitud le puede costar muy cara.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Los sentimientos del perro van de arriba abajo casi sin control. Un día están eufóricos y al otro día no quieren ni levantarse de la cama. Es obvio que algo los está molestando y no han querido confrontar la situación. El tigre los alienta para que dejen de aplazar sus emociones. Sean honestos con ustedes mismos y ejecuten las acciones que sean necesarias para que se puedan sentir equilibrados.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Los chanchos no pueden continuar pensando que “quien peca y reza empata”. Están jugando con su salud y bienestar al incurrir en excesos en su alimentación y dejando de lado los hábitos saludables y luego, sometiéndose a dietas excesivas u horas en el gimnasio. Deben encontrar un equilibrio antes de que un quebranto en su salud les haga pasar un mal rato.