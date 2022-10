Los beneficios y usos de la cáscara de limón

Generalmente se descarta la cáscara de limón y sólo se usa la pulpa y el jugo del limón. Sin embargo, se ha encontrado que la cáscara de limón contiene compuestos bioactivos que tienen beneficios para la salud.

Propiedades de la cáscara de limón

– Destaca por su contenido en vitamina C

Una cucharada (6 g) contiene 7.74 mg de vitamina C y 0.64 g de fibra, además es baja en calorías. Y tiene pequeñas cantidades de calcio, potasio y magnesio.

-Favorece la salud dental

La cáscara de limón contiene sustancias antibacterianas que pueden inhibir el crecimiento de microorganismos como Streptococcus mutans presentes en la caries, placa dental e infecciones de las encías.

-Puede potencializar el sistema inmune

Debido a su contenido de flavonoides y vitamina C, la cáscara de limón puede estimular el sistema inmune y proteger la salud.

¿Cuáles son los beneficios de tomar jugo de limón?

-Promueve la salud coronaria

Por su contenido en vitamina C, flavonoides y pectina (la principal fibra de la cáscara de limón) reduce riesgos de enfermedades cardiovasculares al disminuir los niveles de colesterol en sangre.

Una revisión que incluyó a 14 estudios encontró que 10 mg de flavonoides al día puede ayudar el riesgo de enfermedades cardiovasculares en un 5% según una publicación publicada por la revista Br J Nutr. en 2014.

-Es alta en antioxidantes

Los antioxidantes ayudan a prevenir el daño celular causado por los radicales libres. Entre los antioxidantes se encuentran el D-limoneno y vitamina C, los cuales protegen al sistema inmune y reduce el riesgo de enfermedades.

-D-limoneno, principal componente de los aceites esenciales de la cáscara de limón

El d-limoneno, que se encuentra principalmente en la cáscara, es el principal componente de los aceites esenciales del limón y el responsable de su inconfundible aroma.

La ingesta de antioxidantes como D-Limoneno se relaciona al menor riesgo de enfermedades cardiacas y diabetes tipo 2, según revisión de estudios publicados por la revista Am J Epidemiol. en 2017 y Clin Nutr. en 2014.

Usos de la cáscara de limón

Destaca por sus múltiples usos en cosmetología y en el hogar, entre ellos:

-Limpiador multiuso

Llene un recipiente con tapa con cáscaras de limón y vinagre blanco y déjelo reposar durante varias semanas. Retire las cáscaras y mezcle la solución restante con partes iguales de agua.

– Desodorante de nevera y bote de basura

Coloque unas cáscaras de limón dentro de la nevera o en el fondo del cubo de basura para absorber los olores.

– Limpiador de acero inoxidable

Esparce un poco de sal sobre el objeto a limpiar y frota las manchas con cáscaras de limón y enjuaga.

-Exfoliante para el cuerpo

Mezcla azúcar, aceite de oliva y cáscara de limón finamente picada y masajea sobre la piel húmeda y enjuaga.

Mascarilla facial

Mezcla 2 cucharadas (C) de harina de arroz, 1 C cáscara de limón y 2 C de leche fría para obtener una mascarilla exfoliante para la piel.

Seguridad del consumo de cáscara de limón

No se han reportado efectos secundarios por su consumo, y la Administración de Alimentos y Medicamentos( FDA por sus siglas en inglés) la considera segura para consumo humano.

Sólo asegúrate de eliminar los residuos de pesticida, cepilla bien los limones y lávalos con una solución de bicarbonato de sodio.

¿Cómo integrar la cáscara de limón a la dieta?

Puede comerse fresca, deshidratada, en polvo, cubierta con azúcar, lo cuál la hace versátil para añadirla a tus platillos. Puedes adquirirla también en forma comercial.

Incluye diariamente 1 cucharada de cáscara de limón a tu dieta, he aquí algunos tips:

-Añade la ralladura de limón a los productos horneados, ensaladas o el yogur.

-Ralla la cáscara de limón congelada y espolvorea en sopas, bebidas, aderezos y salsas.

-Para deshidratar la cáscara de limón procede a cortarla en tiras y hornearla a 200°F (93°C) y agregalas al té.

-Añade cáscara fresca al té caliente o frío.

– Corta finamente o ralladura de cáscara de limón deshidratada y mézclala con sal y pimienta para un condimento casero.

Utiliza la cáscara de limón en tus recetas en tu día a día. Diversas investigaciones muestran que tiene muchos beneficios para tu salud, además de usos prácticos.

La cáscara de limón contiene fibra, vitamina C y poderosos antioxidantes. Puede favorecer la salud oral y cardiovascular, así como ayudar a fortalecer tu sistema inmune.

Fuente: National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Agriculture.