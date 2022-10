Malillany Marín se muestra a punto de hacer ejercicio, usando ajustadísimos leggings nude

Durante varias semanas Malillany Marín estuvo de viaje, pero ahora informó a sus fans que ya se encuentra de regreso en México, por medio de videos que publicó en su cuenta de Instagram en los que se muestra en el gimnasio, a punto de hacer ejercicio y luciendo su figura en ajustados leggings de color nude. El mensaje que escribió en uno de sus posts fue: “Después de mes y medio…estamos de vuelta”.

La bella actriz cubana también dejó ver su pasión por el futbol, al promocionar el álbum de estampas de la Copa Mundial de Qatar. “Yo ya estoy puestísima para el mundial”, dijo antes de abrir un sobre que contenía cromos adheribles de jugadores de diversos equipos. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

A Malillany le gusta mucho viajar, y posó muy sexy antes de un paseo por avioneta, acudiendo al hangar muy temprano y luciendo su figura en un minivestido blanco que combinaba con sus botas; la prenda también dejó ver que ella no llevaba ropa interior. View this post on Instagram A post shared by Malillany Marin (@malillanymarin)

